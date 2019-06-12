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محافظ الشرقية يتعمد تنسيق المرحلة الثانوية 225 درجة للقبول بالعام

الأربعاء، 12 يونيو 2019 01:06 م
محافظ الشرقية يتعمد تنسيق المرحلة الثانوية 225 درجة للقبول بالعام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام،وقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 225 درجة، والثانوي العام خدمات 180 درجة، والثانوى الخاص 140 درجة، بزيادة فى أعداد المتقدمين لمرحلة الثانوية العامة بنسبة 5%، وزيادة 50 فصل دراسي جديد عن العام الماضي لإستقبال الطلاب الجدد .
 
كما اعتمد المحافظ، تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي 2019 /2020 م،وتقرر أن يكون الحد الأدنى لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني (صناعي– زراعي– تجاري) ومدارس التعليم والتدريب المزدوج.
 
تنسيق 1
تنسيق الشهادة الاعداديه بالشرقية

تنسيق 2تنسيق الشهادة الاعدادية بالشرقية
تنسيق 3تنسيق الشهادة الاعدادية بالشرقية

 


محافظه الشرقيه

تنسيق الثانوى العام

تعليم الشرقيه

التعليم الفنى

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