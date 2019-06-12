محافظ الشرقية: تنفيذ مشروعات محطات صرف ومعالجة بمليار و 176 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى - حمدى عبد العظيم

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء جديدة وتوسعات لعدد من محطات صرف صحى ومعالجة بنطاق دائرة المحافظة خلال عام 2018 /2019، بتكلفة إجمالية بلغت مليار و176 مليون جنيه، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتنفيذ مشروعات الصرف الصحى الجديدة بالقرى المحرومة وتطوير محطات قائمة بالفعل لتوفير بيئة صحية نظيفة والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

أوضح المحافظ أنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال عدد من المشروعات طبقا لخطة محددة لوصول خدمات الصرف الصحى لجميع القرى والمدن بنطاق المحافظة وتشمل أنشاء توسعات صرف صحى الزقازيق بتكلفة 600 مليون جنيه محطة صرف صحى سلمنت بتكلفة 30 مليون جنيه، صرف صحى النخاس بتكلفة 20 مليون جنيه، صرف صحى عرب الفدان بتكلفة 20 مليون جنيه، صرف صحى المسلمية بتكلفة 11 مليون جنيه، صرف صحى بنى عامر بتكلفة 39 مليون جنيه، صرف صحى السعدية بتكلفة 30 مليون جنيه، صرف صحى الحلمية بتكلفة 20 مليون جنيه، صرف صحى العراقى بتكلفة 15 مليون جنيه، صرف صحى أم الزين بتكلفة 17 مليون جنيه، صرف صحى كرديدة بتكلفة 15 مليون جنيه، صرف صحى العباسة بتكلفة 25 مليون جنيه، صرف صحى شنبارة الطنانات بتكلفة 10 مليون جنيه، صرف صحى غرب التيسير بتكلفة 50 مليون جنيه، محطات (صرف صحى اكراش- صرف صحى شوبك اكراش- صرف صحى العصايد - صرف صحى العطارين - صرف صحى مناحرين - صرف صحى الشراقوة- صرف صحى الديسة) بتكلفة 255 مليون جنيه، صرف صحى مشتول القاضى بتكلفة 10 مليون جنيه، صرف صحى كفر الحمام بتكلفة 8 مليون جنيه.

وأشار محافظ الشرقية أنه جارى تنفيذ أعمال إنشاء جديد وتوسعات لعدد من محطات معالجة ومحطات رفع وخطوط إنحدار وشبكات صرف صحى بتكلفة إجمالية تبلغ 8 مليار و 865 مليون جنيه مؤكداً على ضرورة إزالة أى معوقات تقف أمام تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بنطاق دائرة المحافظة والانتهاء منها والعمل على دخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمنى المحدد لها .

كما تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال فرد وتسوية القمامة بالمدفن الصحى بالخطارة وتحديداً بالخلية الجديدة لإستيعاب كميات القمامة والمخلفات الصلبة الناتجة من النقط الوسيطة والمقالب العشوائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لخلق جو بيئى وصحى للمواطنين ولتحسين منظومة النظافة.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قام بتفقد المدفن الصحى بمنطقة الخطارة بمركز فاقوس والذى يتم فيه التخلص الأمن من القمامة بعد نقلها من النقط الوسيطة والمقالب العشوائية للمدفن الصحى، وإستمع المحافظ من فخرى عبد العزيز مستشار المحافظة لشئون البيئة والنظافة لشرح تفصيلى عن ألية العمل بالمدفن الصحى والمقام على مساحة 20 فدان ويتكون من خليتين "قديمة وجديدة" حيث يتم إعادة تصليح وتهيئة القمامة على شبكة الصرف ليتم شفط المياه عن طريق مضخه تمهيداً لرفعها إلى الأحواض لتبخيرها حتى لا يحدث إحتراق أو إشتعال ذاتى، كما تم مناقشة بحث إمكانية ربط الخليتين ببعضهما عن طريق طبقات بلاستيك لمنع ترشيح المياه لسطح الأرض وفقاً للإشتراطات البيئية.

كما قام المحافظ بمتابعة أعمال رفع القمامة من النقطة الوسيطة بأرض الفدان بمدينة منيا القمح تمهيداً لنقلها للمدفن الصحى بالخطارة بمعرفة رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع إدارتى البيئة والنظافة بالديوان العام، وأنه تم الإنتهاء من رفع 300 طن قمامة ومخلفات بناء من المقلب باستخدام معدات ولوادر المركز، ويأتى هذا تنفيذاً لخطة محافظة الشرقية للتخلص من المقالب العشوائية ورفع مابها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحى بالخطارة والبدء فى إتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة والمحافظة لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوى النظافة .

وواصلت رئاسة مركز ومدينه الزقازيق حملاتها المستمرة لرفع كفاءة منظومة النظافة بميادين وشوارع المدينة، برئاسة محمد محمود نائب رئيس المركز، وعمل حملة نظافة من طريق الزراعة وكوبرى الصدر وصولا إلى ميدان الزراعة، كما توجهت الحملة إلى طريق موقف المنصورة

شملت الأعمال التى أشرف عليها احمد زين مدير إدارة تحسين البيئة بالمركز رفع تراكمات القمامة وتفريغ الصناديق ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، كما تم رفع الأتربة من جانبى الأرصفة ورفع كافة المعوقات التى تعوق حركة السير وذلك بجهود رجال تحسين البيئة والمعدات الخاصة برئاسة المركز .

وبنطاق أعمال الوحدات المحلية تابعت الوحدة المحلية بشيبة أعمال النظافة اليومية بطريق ميت غمر شارع السلام ورفع تراكمات القمامة.

وقامت الوحدة المحلية ببنى عامر برفع المخلفات من على الطريق الزقازيق - بنى عامر وسويقه بنى عامر ومدخل القرية.

كما تم متابعة حملات النظافة اليومية تحت إشراف رئيس الوحدة ، شملت الأعمال رفع المخلفات من على الطرق التابعة لدائرة الوحدة بطريق الزقازيق - ههيا ومدخل قرية هرية ميدان أحمد عرابى، كما تم عمل حملات نظافة أمام مدرسه أحمد عرابى والوحدة الصحية وأمام متحف عرابى.



تسوية المدفن الصحى بالشرقية

تسوية المدفن الصحى بالشرقية

تسوية المدفن الصحى بالشرقية

