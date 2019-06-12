محافظ الدقهلية يعتمد تنسيق القبول بالتعليم الثانوى العام بمجموع 230 درجة

الدقهلية شريف الديب_ سارة الباز

اعتمد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء،تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2018/2019 بمجموع 230 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية.

وقال محافظ الدقهلية،فى بيان له اليوم إننا نعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليميةبالدقهلية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مضيفا أن الدولة تنفق المليارات للارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة لأبنائنا.

ومن جانبه أعلن على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن تنسيق القبول بالثانوي الفندقي نظام الخمس سنوات 229،ونظام الثلاث سنوات 210،والثانوي الفني الصناعي خمس سنوات 200 درجة،وثلاث سنوات 195، و145درجة للثانوي الزراعي، والثانوي التجاري خمس سنوات 200 درجة،ونظام ثلاث سنوات 140 درجة ،والثانوي الفندقي المزدوج 185 درجة ،والثانوي الصناعي المزدوج 165،ثانوي زراعي وتجاري مزدوج 140 درجة .

وأضاف عبد الرؤوف، أن درجات القبول بالثانوي المهني الفندقي بنسبة 5% من جملة المتقدمين للفندقي ، والثانوي المهني الصناعي بنسبة 9% من جملة المتقدمين للصناعي،والثانوي المهني الزراعي بنسبة 3%من جملة المتقدمين للزراعي.