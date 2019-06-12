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محافظ الدقهلية يطلب إعادة الانضباط فورا إلى الشارع بالسنبلاوين ومصادرة المخالفات

الأربعاء، 12 يونيو 2019 02:18 م
محافظ الدقهلية يطلب إعادة الانضباط فورا إلى الشارع بالسنبلاوين ومصادرة المخالفات جانب من جولة محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

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تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، صباح اليوم، مدينة السنبلاوين، حيث زارعدد من الإدارات بها، مطالبا مدير الإدارة الهندسية اطلاعه على دفاتر اصدار التراخيص وعدد الرخص التي تم اصدارها، وشدد على مراعاة توقيت استخراج التراخيص والتيسيرعلى المواطنين وحسن المعاملة

 

وتفقد شاروبيم، إدارة الأزمات والكوارث وطلب سرعة التعامل والاستجابة، والمركز التكنولوجي مشددا على تيسير والاهتمام بطلبات وشكاوي المواطنين وسرعة الرد عليها وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين . 

كما تفقد محافظ الدقهلية عددا من الشوارع وطلب من رئيس المدينة بالتنسيق مع إدارة المرور والمرافق لإعادة الانضباط فورا إلى الشارع ومصادرة أية مخالفات في الحال

كما تفقد شاروبيم،مستشفى السنبلاوين العام وتفقد عددًا من أقسامها شملت الاستقبال وقسم العلاج على نفقة الدولة، وتابع التجهيزات الجارية لغرف العمليات الجديدة والتي تقام بالجهود الذاتية وشدد على سرعة الانتهاء منها . 

واستمع محافظ الدقهلية لعدد من المترددين والمرضى، مشددا على ضرورة حسن استقبال ومعاملة المرضى والمترددين على المستشفى وذويهم، مؤكدا أن الدولة تبذل كل الجهود لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى.

 
جولة محافظ الدقهلية (1)
جولة محافظ الدقهلية 

 


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