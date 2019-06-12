محافظ الدقهلية يشهد العيد العاشر لتجليس الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس

الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

شهد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، مساء اليوم، العيد العاشر لتجليس الانبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس والبلاد الشرقية، بحضور اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، ومنال الغندور رئيس مركز ومدينة ميت غمر.

وقال شاروبيم: "إننا هنا اليوم في احتفال المحبة والوطنية والتعايش والوحدة لنؤكد للجميع أننا شعب واحد يعيش فى وطن واحد هو مصر، التي نعيش بها وليس فقط نعيش فيها، ونبعث برسالة للعالم كله أننا وحدة واحدة وسنظل دائما مهما حاول الكارهون".

وأضاف محافظ الدقهلية أن الشعب المصري العظيم لا يفرق بينه لون أو عقيدة أو دين ويعيش في أمن وأمان بفضل المحبة والمودة التي تجمعه وبفضل الجهود الكبيرة التى تبذلها قواتنا المسلحة وجهاز الشرطة الذين يسهرون لنحيا مطمئنين آمنين فى وطن يملأه الحب والسلام.

شهد مراسم الاحتفال بالذكرى العاشرة لتجليس الانبا صليب، والتى أقيمت بمطرانية ميت غمر، عدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات الأوقاف والأزهر والكنيسة والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة .

وتضمنت مراسم الاحتفال عددا من العروض الفنية والأغانى الوطنية وأداء لكورال الكنيسة، الذى قدم عددا من الأغنيات والأناشيد.