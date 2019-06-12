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محافظ البحيرة يلتقى رئيس جمعية قدامى المحاربين لتكريم أسر الشهداء

الأربعاء، 12 يونيو 2019 02:22 م
محافظ البحيرة يلتقى رئيس جمعية قدامى المحاربين لتكريم أسر الشهداء جانب من الاجتماع
البحيرة- ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لأسر الشهداء والمصابين الذين ضحوا بأغلى ما يمتلكون في سبيل الدفاع عن تراب هذا الوطن، مضيفا أن هناك تنسيقا مستمرا مع جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب لرعاية وتلبية كافة احتياجات أسر الشهداء وأبطال الحروب  .

جاء ذلك خلال استقباله اللواء باسم عزت علام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، وذلك بحضورالدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والعقيد محمد شرف المستشار العسكري للمحافظة .

وتأتي الزيارة في إطارالإحتفال وتكريم ضحايا الحرب وأسرالشهداء من القوات المسلحة والشرطة ومصابي العمليات الحربية بمحافظه البحيرة .

ومن جانبه أكد اللواء باسم عزت علام، أن القــوات المسلحــة حريصة علي الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة بجمعية المحاربين القدماء لدورها الهام في رعاية أسر الشهداء وتقديم الدعم الكامل وتواصلها الدائم مع أسرهم وذويهم، والتأكد من توفير كافة سبل الرعاية الطبية والمادية والمعنوية عرفاناً بما قدموه من بطولات وتضحيات من أجل الوطن .

 

 


اخبار البحيره

محافظ البحيره

جمعية المحاربين

اسر الشهداء

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