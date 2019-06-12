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محافظ الإسكندرية يشدد على الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالاستاد

الأربعاء، 12 يونيو 2019 07:58 م
محافظ الإسكندرية يشدد على الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالاستاد محافظ الإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير

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تفقد اليوم، الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، استاد الإسكندرية الرياضى، والمنطقة محيطه، وحديقة الإسعاف المجاورة، لمتابعة اللمسات الأخيرة والاستعدادات النهائية لاستضافة بطولة أمم أفريقيا 2019، ومتابعة ما جرى تنفيذه من أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمحيط الاستاد.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد بسيونى سكرتير عام المحافظة، واللواء سمير صدقى رئيس حي وسط، وتم خلال الجولة متابعة كافة الأعمال التى جرت، حيث تم الانتهاء من 95% من أعمال التطويرات بحديقة الإسعاف، وتقليم النخيل بمعرفة فرقة الأشجار بالحدائق المركزية، واستكمال دك ورش الرمال وفرش النجيل بالجانب القبلي للحديقة، الإعداد لوضع وتشغيل البوابات الإلكترونية، وتشغيل شبكة الرى بأعلى طاقة؛ بالإضافة إلى مراجعة ارتفاعات مطابق الصرف الصحى وضبطها مع المناسيب الجديدة للحديقة بعد تطويرها.

ووجه المحافظ بكافة التعديلات المطلوبة بالإضافة إلى متابعة كل ما يتعلق بالإضاءة بالحديقة ومحيط الاستاد بالتنسيق مع إدارة الشبكات بشركة الكهرباء.  

وأكد المحافظ خلال الجولة على الانتهاء من كافة الأعمال خلال الساعات القليلة القادمة لاستضافة هذا الحدث الهام ليليق بقيمة مصر، مشددا على كافة المسئولين القائمين على أعمال التطوير بضرورة خروجها بالمواصفات القياسية المطلوبة .

 

 

 


الاسكندرية

استاد الاسكندرية

كأس الامم الافريقية

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