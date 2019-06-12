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مجهولون يدمرون أعمال التطوير بمدينة قها تصل تكلفتها 150 ألف جنيه

الأربعاء، 12 يونيو 2019 02:17 م
مجهولون يدمرون أعمال التطوير بمدينة قها تصل تكلفتها 150 ألف جنيه محافظه القليوبية
القليوبية نيفين طه

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دمر مجهولون أعمال التطوير والتجميل التى جرت بمدخل مدينة قها بمحافظة القليوبية، على الطريق الزراعى، مما أسفر عن تكسير النافورة واللوحة الترحيبية بالموقع، والتى تصل تكلفتهما إلى 150 ألف جنية، وتولت النيابة التحقيق حيث كلفت إدارة البحث الجنائى بسرعة كشف غموض وملابسات الحادث وتحديد الجناة.
 
 
تلقى المقدم محمد سعيد رئيس مباحث قسم قها، بلاغا من أمل فوزى رئيس مدينة قها، باكتشاف تكسير النافورة واللوحة الخاصة بالوحدة المحلية بالمدخل القبلي للطريق الزراعي السريع.
 
 
أخطر اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية، وانتقل العميد يحيى راضي رئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة، تدمير أعمال التطوير والتجميل بالمدخل، فيما تبحث أجهزة الأمن عن شهود رؤية للواقعة، أو كاميرات مراقبة بمحيط مكان الواقعة لتفريغها، وبيان الأشخاص المسئولين عنها، تحرر عن ذالك المحضر رقم  640 إدارى قسم قها وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 
وأشارت أمل فوزى رئيس مدينة قها، أن قسم المتابعة بمجلس المدينة اكتشف الواقعة عقب إجازة عيد الفطر، أثناء المرور الدوري على مداخل المدينة، وتم تحرير مذكرة بذالك، واحالتها للشؤون القانونية، لتحرير محضر إثبات حالة، مشيرة إلى أن النافورة واللوحة ضمن أعمال التجميل والتطوير، التى شهدت المدينة فى المرحلة الماضية، وتكلفتهما تتخطى 150 ألف جنيه.
 
 

محافظه القليوبيه

اعمال تجميل

الطريق الزراعى

امن القليوبيه

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