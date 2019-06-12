مترو الأنفاق يعلن الاستعدادات النهائية لتشغيل محطات هارون وألف مسكن ونادى الشمس

كتب رضا حبيشى

اجتمع المهندس على الفضالى، رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، فى اجتماع طارئ مع جميع مساعدى وقيادات الشركة بالخطوط الثلاثة، بناء على تعليمات افتتاح المحطات الجديدة ( هارون - ألف مسكن - نادي الشمس ) من الجزء الأول من المرحلة الرابعه للخط الثالث للمترو والمقرر تشغيلها تشغيل تجريبى بالركاب بعد الإنتهاء من التشغيل التجريبي بدون ركاب والتأكد من انتهاء كافة الإختبارات التشغيلية وأنظمة المسير ، بداية من يوم السبت المقبل يتبعهم تشغيل محطة هليوبوليس خلال احتفالات اكتوبر المقبلة للإنتهاء من وضع اللمسات النهائية بالمحطة.



جاء تشغيل هذه المحطات تزامنا مع تقديم الدولة والحكومة المصرية كافة التسهيلات التي تساهم في نجاح كأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر ابتداء من الحادي والعشرين من الشهر الحالي والتى ستساهم في نقل أعداد كبيرة من الجماهير من مناطق مصر الجديدة وألف مسكن وجسر السويس إلى عدد من الاستادات.



صرح أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أنه نوقش خلال الاجتماع كافة التجهيزات المتعلقة بتشغيل المحطات الجديدة بالخط الثالث والذى يقدم خدمة لا تقل عن الخدمة المقدمة فى الدول الأوروبية حيث يعمل به أسطول من القطارات تقدر ب ( 15 قطار ) جميعها مكيفة الهواء بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل ( ٥:١٥ صباحاً ) وحتى الساعة ( الواحدة صباحاً ) بعدد رحلات ( 420 ) رحلة يومياً وبزمن تقاطر ( ٥ دقائق ) بين كل قطار ، وأضاف أن الخط الثالث يعمل من محطة العتبة والتى تعد محطة تبادلية مع الخط الثانى حتى محطة نادى الشمس بعد افتتاحها جميعها محطات مجهزة على أعلى مستوى من سلالم متحركة ومصاعد كهربائية بجميع المحطات ، جميع المحطات والقطارات مكيفة الهواء ، توجد أيضاً مولات تجارية بالمحطات الكبرى ، وتوجد عيادات طبية مجهزة على أعلى مستوى بكل محطة ، توجد بوابات إلكترونية تعمل بنظامي الكارت الذكي وتذكرة الرحلة الواحدة، مضيفاً إلى أن الخط الثالث بالكامل مصمم على الطراز الأوروبى وأن كافة أعمال التشغيل والصيانة من مهندسين وفنيين وإداريين تعمل بأيدي مصرية ١٠٠٪



أما عن المحطات الجديدة أوضح عبدالهادي أنها تتميز بعدة مميزات عن غيرها لأول مرة يوجد بكل محطة عدد ( 2 ) مصعد كهربائى واحد من مستوى الشارع حتى صالة صرف التذاكر والأخر من صالة صرف التذاكر حتى مستوى الرصيف وأيضاً سلالم متحركة من مستوى الشارع إلى مستوى الرصيف لأول مرة أيضاً وذلك تيسيرا وتسهيلا على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من مرتادي مترو الأنفاق ، أيضا تواجد ماكينات VTM واحدة بكل محطة تعمل على إستخراج التذكرة بفئاتها المختلفة وأيضاً إخراج باقى المبلغ بحيث تقوم بتخفيف الضغط على منافذ صرف التذاكر والتى تقدر ب ( 21 ) ماكينة صرف تذاكر موزعه بالثلاث محطات ، هناك أيضاً ماكينة داخل منافذ صرف التذاكر بكل محطه مخصصة لعمل الإشتراكات ، أيضاً تم تركيب وتشغيل عدد ( 14 ) ماكينة XRAY للكشف عن المعادن والمفرقعات منتشرة على جميع المداخل بالمحطات الثلاثه، أيضا هناك شاشات تبين لمشترى التذكره عدد المحطات وثمن التذكره ، أيضاً هناك شاشات متواجده على رصيف كل محطة توضح الوقت المتبقي لقدوم القطار، مؤكداً أن الشركه قامت بإعداد وتجهيز العنصر البشري المطلوب و على أعلى مستوى والذى يعمل بطوائف التشغيل المختلفه للعمل بالثلاث محطات الجدد على النحو التالي

- محطه هارون

يعمل بها عدد (12) صراف تذاكر موزعين على جميع منافذ صرف التذاكر طوال ساعات التشغيل .

يعمل بها عدد (6) مشرفين على بوابات التذاكر بالإضافة لتواجد عدد (6) من أفراد شركة الأمن موزعين على جميع بوابات التذاكر والمقدر عددها ب (28) بوابة لضبط أى شخص يقوم بالعبور بدون تذكره بالإضافة إلى عدد (4) أفراد أمن موزعين على أجهزة XRAY بالمحطه

أيضاً هناك عدد (3) ناظر محطه و (1) رئيس محطه موزعين بالورديات المختلفة على مدار اليوم.



- محطه ألف مسكن

يعمل بها عدد (12) صراف تذاكر موزعين على جميع منافذ صرف التذاكر طوال ساعات التشغيل

يعمل بها عدد (6) مشرفين على بوابات التذاكر بالإضافه لتواجد عدد (8) من أفراد شركة الأمن موزعين على جميع بوابات التذاكر والمقدر عددها ب (22) بوابه لضبط أى شخص يقوم بالعبور بدون تذكره بالإضافه إلى عدد (6) أفراد أمن موزعين على أجهزة XRAY بالمحطة.

- محطة نادى الشمس



يعمل بها عدد (13) صراف تذاكر موزعين على جميع منافذ صرف التذاكر طوال ساعات التشغيل

يعمل بها عدد (6) مشرفين على بوابات التذاكر بالإضافه لتواجد عدد (7) من أفراد شركة الأمن موزعين على جميع بوابات التذاكر والمقدر عددها ب (18) بوابه وذلك لضبط أى شخص يقوم بالعبور بدون تذكره بالإضافه إلى عدد (4) أفراد أمن موزعين على أجهزة XRAY بالمحطه .

أيضاً هناك عدد (3) ناظر محطه وعدد (1) رئيس محطة موزعين بالورديات المختلفه على مدار اليوم .



وقد أنهت شركة المترو كافة الاستعدادات بالخطوط الثلاثة لاستقبال الجماهير أثناء انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقيه وتقديم أفضل الخدمات الممكنة التى تليق بهم وأنه سيتم الدفع بجميع القطارات المكيفة للتغلب على الطقس الحار وزيادة عدد الرحلات وانتشار جميع فرق الصيانه بالخطوط الثلاثه لإزالة أى عطل فور حدوثه أيضاً تواجد نقاط الإسعاف بالمحطات تجنبا لحدوث أى حالات طبية مفاجئة موضحاً أن الشركه لديها بالخطوط الثلاثه شبكة إذاعه داخلية سوف يتم إذاعة التعليمات الخاصه باستقلال مترو الأنفاق.

