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مباحث الإنترنت: ضبطنا أدمن صفحة وهمية لحل أسئلة امتحانات الثانوية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:26 م
مباحث الإنترنت: ضبطنا أدمن صفحة وهمية لحل أسئلة امتحانات الثانوية جانب من فعاليات الجلسة
كتب محمود عبد الراضى

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قال العميد عاصم الشريف بقطاع تكنولوجيا المعلومات، إن القطاع نجح فى مكافحة عدد من الصفحات التي تروج الشائعات عبر السوشيال ميديا.
 
وأضاف الشريف في كلمة بحلقة نقاشية عن ترويج الشائعات وأثرها على المجتمع بمركز بحوث الشرطة: نرصد الشائعة، ونتعامل معها بعد ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ونحاول تحديد مصدر الشائعات والقائم عليها وهو أمر يحتاج لمجهود كبير. 
 
وتابع، يتم تقنين الإجراءات وإيفاد مأمورية أمنية لاستهداف المتهم وضبطه وعرضه على جهات التحقيق، وأردف الشريف، نلجأ احيانيًا لجهاز تنظيم الاتصالات لحجب بعض الصفحات التى تروج الشائعات، موضحًا أن جرائم الإنترنت من أخطر الجرائم على الأمن القومى، ويتم التعامل مع هذه الجرائم بالقانون 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
 
وأشار الشريف إلى أن هذه الجرائم عابرة للدول ومتطورة وتعتمد على أدلة رقمية من السهل التخلص منها لدى ضبط المتهمين، وهناك وسائل تخفي عديدة، موضحًا أن الداخلية تعتمد على تدريب الضباط وتحقيق التكامل وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية للدول العربية، وإصدار قوانين جديدة لمكافحة هذه الجرائم.
 
وقال الشريف أسقطنا مؤسس صفحات شاومينج بيغشش الثانوية العامة في 2016، ومنذ أيام أسقطنا صاحب صفحة جديدة لشاومينج روج شائعة عن وجود رابط لحل أسئلة امتحانات الثانوية العامة، مضيفا: "ضبطنا أدمن صفحة يروج شائعات عن أهالى سيناء، وضبط شاب روج شائعة عن وجود عدد كبير من العملات المالية المزورة".

خطورة الشائعات

الثانوية العامة

غش

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الداخلية تواجه الشائعات

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