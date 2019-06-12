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ماذا قال الشهود عن واقعة إطلاق النار على نقطة شرطة النزهة؟

الأربعاء، 12 يونيو 2019 02:00 ص
ماذا قال الشهود عن واقعة إطلاق النار على نقطة شرطة النزهة؟ محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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العديد من الجرائم ارتكبها المتهمون بقضية "أنصار بيت المقدس"، ووصل عددها إلى 54 جريمة ما بين تفجيرات لأماكن حيوية، واغتيالات لضباط ومجندين من خيرة شباب الوطن قدموا أرواحهم فداء للواجب، وخلال سماع أقوال الشهود بالقضية أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد أدلوا بأقوالهم فى وقائع شاهدوها أظهرت بشاعة مرتكبيها.

ومن الجرائم التى أرتكبها المتهمين واقعة إطلاق النار على نقطة شرطة النزهة فى أغسطس من عام 2013، واستشهاد رقيب شرطة، واستمعت المحكمة فى الجلسة المنعقدة بتاريخ 20 أغسطس 2016، لـ 3 من الشهود فى تلك الواقعة.

ومن أبرز الشهود فى تلك الواقعة أمين الشرطة عليوة حسن أمين شرطة بنجدة شرق القاهرة، قال بعد حلف اليمن، إنه كان معين لفحص البلاغات التى ترد للغرفة، وغرفة العمليات أخطرته فى أغسطس من عام 2013 بفحص حادث تصادم بين سيارتين بشارع أحمد مصطفى المؤدى لنقطة النزهة الجديدة، وأثناء توجهه لفحص البلاغ قام بعض الأشخاص المدنيين أبلغوه بوجود إطلاق نار على نقطة النزهة.

وأضاف أنه توجهه لنقطة النزهة، وأثناء توجهه سمع صوت إطلاق أعيرة نارية اتجاه النقطة، وعندما ذهب للنقطة لم يجد أحد متواجد من مطلقى النار، وأن بعض الأهالى أخبروه قيام 5 أشخاص داخل سيارتين بإطلاق النار على النقطة، وجراء الحادث استشهد رقيب الشرطة "مصطفى ربيع"، وإصابة أمين يدعى "فايز".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.


محاكمة عناصر بيت المقدس

تنظيم بيت المقدس

اطلاق النار على نقطة النزهة

المستشار حس فريد

اخبار الحوادث

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