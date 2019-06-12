ليتوانيا تنقل مليون قذيفة من الذخائر المخصصة للأسلحة السوفيتية إلى أوكرانيا

فيلنيوس (أ ش أ)

نقلت وزارة الدفاع الليتوانية إلى أوكرانيا زهاء مليون قذيفة من الذخائر المخصصة للأسلحة السوفيتية الخفيفة والمتوسطة.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن وزيرة الدفاع اللتوانية رايموندس كاروبليسا قولها اليوم الأربعاء "نقل هذه الذخائر جزء من الدعم المتماسك والشامل الذي تقدمه ليتوانيا لجارتها أوكرانيا، من أجل تعزيز قدراتها الدفاعية وضمان استقلال وسيادة ووحدة أراضيها".



وتولت طائرة تابعة للقوات الجوية الأوكرانية نقل الذخيرة يوم أمس الثلاثاء فى 11 يونيو الجارى، فيما تقدر القيمة الإجمالية لهذه الذخائر بأكثر من 255 ألف يورو.



وفى وقت سابق، كشف إيفان فيليبونينكو مسئول العلاقات العامة والصحفية لدى قوات الدفاع في جمهورية لوجانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد جنوب شرقي أوكرانيا، إن الجنود الأوكرانيين باعوا سرا صناديق ذخيرة آتية من دول البلطيق السوفيتية سابقا للشرطة التابعة للقوات الشعبية في لوجانسك.