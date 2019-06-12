لو عندك حساسية وظهرت عليك الأعراض دى.. روح للطبيب فورا

كتبت فاطمة خليل

الحساسية المفرطة من الأشياء التى قد تحدث لكثير من الناس نتيجة التعرض لأحد المهيجات أو مسببات الحساسية المفرطة ونوبات الربو المتعلقة بالحساسية، لذا يجب عليك إذا ظهرت عليك أعراض معينة أن تذهب لأقرب مستشفى أو طبيب لإسعافك من أعراض الحساسية المفرطة وفقا لموقع health. أعراض الحساسية المفرطة

تشمل أعراض الحساسية الشديدة:

صعوبة في التنفس .

تورم اللسان.

تورم أو ضيق في الحلق.

صعوبة في التحدث أو صوت أجش.

أزيز أو السعال المستمر.

الدوخة المستمرة.

الشحوب عند الأطفال الصغار.

آلام في البطن والقيء.

تتضمن أعراض الحساسية الأكثر اعتدالًا التي قد تظهر قبل رد الفعل التحسسي الحاد:

تورم شفتيك والوجه والعينين.

وخز الفم.

آلام في البطن والقيء.

إذا كنت قد عانيت من أي من هذه الأعراض ، فستكون أكثر عرضة لحدوث رد فعل شديد آخر.