لو عايز تتخلص من الدهون بطريقة مضمونة.. دكتور أحمد السبكي هيقولك جراحة السمنة المناسبة لك

تقرير خاص

خلال الفترة لأخيرة انتشرت جراحات السمنة بشكل ملحوظ وبالفعل أقبل الأشخاص المصابين بالوزن الزائد والتي تصل إلي السمنة إلي اتخاذ قرار الجراحة ، ولكن هل تعلم أن اختيارجراحة السمنة تخضع لبعض الشروط ؟.. فلكل مريض جراحة خاصة به يحددها الطبيب المختص، كما أن الاختيار الصحيح لنوع الجراحة يبدد حيرة المرضي ويطمئنهم .

الدكتور أحمد السبكي استشاري جراحات السمنة والسكر والتجميل، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحة السمنة، يوضح في التقرير التالي أنواع جراحات السمنة المختلفة، وشروط اختيار العملية الجراحية المناسبة لكل مريض سمنة، فهذا الأمر يساهم بشكل كبير في التخلص من الدهون بنجاح، ودون اكتساب الوزن مرة أخرى بعد إجراء العملية.



3 أنواع من المرضى يناسبهم التحويل المصغر للمعدة عن التكميم

أوضح الدكتور أحمد السبكي في حديثه لـ "اليوم السابع"، أن الحيرة تعد العامل الأساسي الذي يشعر به بعض مرضى السمنة عند إختيارهم لنوع عمليات السمنة. وأشار، إلي إن جراحات السمنة كثيرة ومتنوعة فهناك عمليات تكميم المعدة وهناك التحويل المصغر للمعدة وبالون المعدة وحزام المعدة، والساسي والسادي، لافتاً إلي إن جراحات السمنة أثبتت نجاحها لكن اختيار الجراحة المناسبة شيء مهم للغاية، والذي من خلاله نضمن النجاح وعدم الرجوع للوزن مرة أخرى.

* جراحة التحويل المصغر وما يناسبها من مرضى:



وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن العادات الغذائية لكل شخص هي التي تحدد العملية التي تتناسب معه، فالتحويل المصغر للمعدة يعتبر من أقوى العمليات على الاطلاق فهي تناسب جميع مرضى السمنة وبالأخص الذين يتناولون الحلوى بشكل كبير، وكذلك الشكولاتة والمياه الغازية والايس كريم والتارت والبسكويت فهذه الأطعمة تعتبر نقطة ضعف في عمليات تكميم المعدة، وحزام المعدة لأنها تمر بسهولة من خلال تلك الجراحة لان حجمها صغير فالقيمة الغذائية للحلوى تمتص بالكامل في حالة عمليات التكميم والحزام وبالتالي المريض يزيد في الوزن إذا تناول هذه الاطعمة بكثرة.



ا مميزات جراحة تكميم المعدة مميزات جراحة تكميم المعدة

وفي السياق ذاته، أعلن إن جراحة التحويل المصغر للمعدة تتناسب مع مريض السكر، خصوصا إذا كان المريض مصاب به منذ فترة طويلة، والبنكرياس قد ضعف كثيراً، وفي هذه الحالة يكون من الأفضل إجراء عملية تكميم المعدة والتي تتناسب مع الأشخاص الذين لا يتناولون الحلوي بكثرة، والمرضى المصابين بالسكر حديثاً.

واستطرد حديثه قائلا: جراحة التحويل المصغر المعدة تناسب أيضا المرضى المصابين بارتجاع المريء، لأن التكميم يزيد من عملية الارتجاع ، فهناك مرضى يعانون من ارتجاع في المريء شديد ويكون مجبرعلى تناول أطعمة المعدة مدى الحياة، فإذا أقبل على عمليات تكميم المعدة يظل معه هذا العرض، لذا فالتحويل المصغر يقضي تماما على ارتجاع المريء.

* المميز في عمليات تكميم المعدة:



وأشار إن في الحالات الثلاث السابقة يفضل إجراء جراحة التحويل المصغر للمعدة لما يميزها عن أي جراحة أخرى، وفي حالة عدم وجود العوارض الثلاثة من تناول المريض للحلوى أو إصابته بمرض السكر أو ارتجاع المريء يمكن إجراء عمليات تكميم المعدة أو أي جراحة أخرى، لافتاُ إن عمليات تكميم المعدة تتميز بإن المريض لا يحتاج لتناول الفيتامينات بعدها بعكس التحويل المصغر للمعدة والذي يحتاج المريض لتناول الفيتامينات من 6 شهور إلي سنة .

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