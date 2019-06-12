لجنة هندسية لمعاينة آثار انهيار عقار تسبب فى إصابة 4 أشخاص بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، تشكيل لجنه هندسية للانتقال إلى معاينة سقوط شرفتين من عقار قديم تسببت فى إصابة 4 أشخاص تصادف تواجدهم أسفل العقار، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ بسقوط شرفتين من عقار قديم بمنطقة مينا البصل، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص تصادف تواجدهم أسفل العقار.

انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص، وتبين أن العقار رقم 60 شارع حافظ حسنين بمنطقة مينا البصل، انهارت فيه شرفتان وأسفر عن إصابة 4 أشخاص.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وإبلاغ عمليات المحافظة والحى لاتخاذ الإجراءات ووضع حواجز حديدية حول العقار لمنع تضرر المواطنين، وتحرير المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.