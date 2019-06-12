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كيف تساهم المحطة المتعددة الأغراض بميناء الإسكندرية فى رفع تصنيفه عالميا؟

الأربعاء، 12 يونيو 2019 06:00 ص
كيف تساهم المحطة المتعددة الأغراض بميناء الإسكندرية فى رفع تصنيفه عالميا؟ ميناء الاسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تعمل هيئة ميناء الإسكندرية على عدد من المشروعات الضخمة داخل أرصفة الميناء ومن ضمن هذه المشروعات هى المحطة المتعددة الأغراض على رصيف 55 بميناء الإسكندرية وهو سيعمل على رفع تصنيف الميناء عالميا.

ويقدم "اليوم السابع" 10 معلومات عن المشروع:

1- المحطة على مساحة 560 ألف متر بطول أرصفة 2480 وأعماق 17 مترا.

2-وستكون طاقة التداول بها من 15 إلى 18 مليون طن سنويا.

3- سيصل تداول الحاويات إلى مليون ومائتين وخمسين ألف حاوية مكافئة.

-تستقبل المحطة 6 سفن فى وقت واحد.

5- إجمالى تكلفة المشروع ستصل إلى 550 مليون دولار" .

6-انشاء المحطة سيكون له أثرا ايجابيا  على منظومة النقل البحري بالإسكندرية.

7-    ملكية هذه الشركة ترجع لميناء الإسكندرية وقناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بنسبة 34 و33 و33 على التوالى.

8انهاء الدراسات الخاصة ومتابعة دراسات التربة الجاري تنفيذها  بالميناء ودراسة تطوير أرصفة الميناء وتعميق الممر الملاحي  الداخلي والخارجي لاستقبال السفن العملاقة وسفن الروافد .

9- المشروع سيكون تحت إشراف الهيئة الهندسية .

10-سيتم ضع جدول زمنى للانتهاء من المشروع.


الاسكندريه

ميناء الاسكندريه

اخبار المحافظات

النقل البحرى فى مصر

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