كيف تساهم المحطة المتعددة الأغراض بميناء الإسكندرية فى رفع تصنيفه عالميا؟

الإسكندرية أسماء على بدر

تعمل هيئة ميناء الإسكندرية على عدد من المشروعات الضخمة داخل أرصفة الميناء ومن ضمن هذه المشروعات هى المحطة المتعددة الأغراض على رصيف 55 بميناء الإسكندرية وهو سيعمل على رفع تصنيف الميناء عالميا.

ويقدم "اليوم السابع" 10 معلومات عن المشروع:

1- المحطة على مساحة 560 ألف متر بطول أرصفة 2480 وأعماق 17 مترا.

2-وستكون طاقة التداول بها من 15 إلى 18 مليون طن سنويا.

3- سيصل تداول الحاويات إلى مليون ومائتين وخمسين ألف حاوية مكافئة.

4 -تستقبل المحطة 6 سفن فى وقت واحد.

5- إجمالى تكلفة المشروع ستصل إلى 550 مليون دولار" .

6-انشاء المحطة سيكون له أثرا ايجابيا على منظومة النقل البحري بالإسكندرية.

7- ملكية هذه الشركة ترجع لميناء الإسكندرية وقناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بنسبة 34 و33 و33 على التوالى.

8- انهاء الدراسات الخاصة ومتابعة دراسات التربة الجاري تنفيذها بالميناء ودراسة تطوير أرصفة الميناء وتعميق الممر الملاحي الداخلي والخارجي لاستقبال السفن العملاقة وسفن الروافد .

9- المشروع سيكون تحت إشراف الهيئة الهندسية .

10-سيتم ضع جدول زمنى للانتهاء من المشروع.