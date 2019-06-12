قوات الأمن الأفغانية تقتل 13 من عناصر طالبان فى إقليمى هلمند وأوروزجان

كابول (أ ش أ)

نفذت قوات الأمن الأفغانية، عمليات عسكرية فى إقليمى هلمند وأوروزجان أسفرت عن مقتل 13 مسلحا على الأقل من حركة طالبان.

وقالت مصادر عسكرية أفغانية - وفق ما نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية اليوم الأربعاء، إن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 8 من عناصر طالبان فى منطقة تارين كوت بإقليم أوروزجان، ودمرت كمية كبيرة من المتفجرات والعبوات الناسفة بدائية الصنع، كما شنت قوات الأمن غارات جوية فى منطقة مرجة في هلمند وقتلت 5 من مسلحى الحركة.



ولم تعلق الجماعات الحكومية المناهضة للحكومة على العمليات التى شنتها القوات الأفغانية حتى الآن.

ويعد هلمند وأوروزجان من بين الأقاليم المضطربة في جنوب أفغانستان.

وفى السياق ذاته أعلنت مصادر عسكرية أفغانية مطلعة، اليوم الأربعاء، أن قوات الأمن الوطنية ألحقت خسائر فادحة بمقاتلي حركة طالبان المسلحة في شمال البلاد.

وقالت المصادر، حسبما نقلت وكالة أنباء خامة برس الأفغانية، إن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 16 من مقاتلي طالبان في منطقة باشتون كوت في إقليم فارياب شمال أفغانستان.



وأضافت أن القوات قتلت، أيضا، 3 من مقاتلى طالبان، ودمرت بعض المعدات العسكرية خلال العملية.



علاوة على ذلك، قتلت القوات الخاصة 3 من عناصر طالبان، واحتجزت 8 آخرين فى منطقة باغرام بإقليم باروان. كما قتلت القوات أحد عناصر الحركة في منطقة صياد بإقليم سار-إى-بول.



يأتي ذلك في الوقت الذي تدهور فيه الوضع الأمني في بعض مناطق إقاليم فارياب وبروان وسار-إي-بول خلال السنوات الأخيرة.