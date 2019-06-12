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قطاع المعاهد الأزهرية: امتحان الاستاتيكا من المقرر ودون شكاوى

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:03 م
قطاع المعاهد الأزهرية: امتحان الاستاتيكا من المقرر ودون شكاوى الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
كتب لؤى على

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سادت  حالة من الهدوء فى امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأربعاء، خلال اليوم السادس من امتحانات القسم العلمى، فى مادة الاستاتيكا(نظام حديث)، دون رصد شكاوى عن خروجها عن المقرر أو عدم مناسبتها للزمن، وسادت أغلب اللجان حالة من الاستقرار والالتزام، وقد رُصدت بعض  المخالفات البسيطة.
 
وقال الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إننا عملنا على  توفير مناخ مناسب لكل الطلاب خلال امتحاناتهم في الشهادة الثانوية، كما عملنا على انضباط سير الامتحانات ومنع أي وسيلة للغش، حتى يتحقق العدل للطلاب الذين اجتهدوا وذاكروا بجد، مشيدًا بطلاب الأزهر والتزامهم بالتعليمات، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.
 
وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالبًا فى القسم الأدبى، و51887 طالبًا فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالبًا بمعهد العلوم الإسلامية.

 


الثانوية الازهرية

الازهر الشريف

وكيل الازهر

مادة الاستاتيكا

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