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قطار الحرمين يطلق خدمة "القطار المزدوج" ابتداء من اليوم الأربعاء

الأربعاء، 12 يونيو 2019 07:00 ص
قطار الحرمين يطلق خدمة "القطار المزدوج" ابتداء من اليوم الأربعاء قطار الحرمين السريع
وكالات الأنباء

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أعلن مشروع قطار الحرمين السريع عن إطلاق خدمة "القطار المزدوج" بسير قطارين فى وقت واحد، ابتداء من اليوم الأربعاء 12 يونيو، لرفع الطاقة الاستيعابية وتلبية الطلبات المتزايدة على الرحلات.

وأوضح أن مواعيد الرحلات لشهر يونيو (الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد)، وذلك فى التوقيتات التالية، 8 صباحاً، 12 ظهراً، 3:15 مساء، 6:15 مساء، 8 مساء، وذلك حسب ما نشرته صحيفة "سبق" السعودية".

ويذكر أن قطار الحرمين السريع، احتفل مؤخراً ببلوغه حاجز 1000 رحلة، نقل خلالها أكثر من 400 ألف راكب بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مروراً بجدة والمدينة الاقتصادية.

 

 


قطار الحرمين السريع

المملكة العربية السعودية

المدينة الاقتصادية السعودية

وسائل المواصلات السعودية

القطار المزدوج بالسعودية

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