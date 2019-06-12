قسم الباطنة بطب جامعة مصر ينظم اليوم العلمي السادس لإلقاء الضوء على علاج فيروس س

كتب : وائل ربيعى

ـ د.عمر هيكل:إدارة حوار طبي متكامل وعرض حالات مرضية نادرة تم علاجها بمستشفى سعاد كفافي

يعقد قسم الباطنة بكلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا اليوم العلمي السادس، تحت عنوان "تحدي الطب الباطني"، لمناقشة الجديد في علاج التهاب الكبدي الفيروسي سي وكذلك لعلاج حالات الانتكاسة فيروس سي، وذلك بقاعه المؤتمرات الرئيسية بمبنى الإدارية العليا بالجامعة، يوم الإثنين 17 يزنيه الجاري، بحضور الدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة والدكتورة فوزية أبو الفتوح عميدة كلية الطب، وعدد من أساتذة طب الباطنة في مصر والوطن العربي ودول أوروبية، وأطباء مستشفى سعاد كفافي الجامعي، برعاية الأستاذ خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء الجامعة.

وأعلن الدكتور عمر هيكل، رئيس قسم الباطنة بكلية الطب جامعة مصر، عضو اللجنة القومية العليا لأمراض الكبد، عن أن المؤتمر سيلقي الضوء على مشكلة فيروس سي في مصر سابقا وحاليا والدور الكبير الذي قامت به كل الجهات المسئولة لعلاج واللجنة العليا لأمراض الكبد، وكذلك ستتناول َمحاوره التحديثات الجديدة في العلاج وإدارة الرعايات المركزة، ومناقشة مفهوم ارتجاع حامض المعدة على المرئ، بالإضافة إلى موضوعات الانسداد الرئوي وعلاج جديد لقصور القلب.

وأضاف "هيكل"، في بيان صحفي، أن المؤتمر سيخصص هذا العام جزءًا كبيرا من وقت لمناقشة موضوعين ذووي أهمية كبرى هما حملة 100 مليون صحة ودراسة للحملة القومية للقضاء على فيروس سي، وما هي عوامل نجاحها وكيف استطاعت إجراء مسح مبكر للمصريين وهو ما يعتبر تطور علمي ليس موجودا لدى دول كثيرة في العالم كله واشتركت فيه وزارة الصحة التي استطاعت أن تصل إلى القرى والنجوع والشركات لفحص المرضى.

وأكد أن مصر ستصبح دولة رائدة على مستوى العالم بعد القضاء على فيروس سي، مشيدًا بدور الشركات الوطنية المصرية والدواء المصري الذي أصبح له فاعلية وتأثير لا يقل عن التأثير الدواء الأجنبي.

وكشف عن إدارة حوار طبي متكامل لأول مرة بالمؤتمر يشترك فيه طلاب مازالوا في مرحلة الدراسة ومدرسين مساعدين، مؤكدًا أن دور الأساتذة الكبار هو تهيئة هؤلاء الطلاب حتي يتعلموا كيف يواجهون من أمامهم والمجتمع ككل.

وأشار إلى أن المؤتمر يتضمن عرض لمدرسين مساعدين لحالات طبية نادرة وتقديم وصف تحليلي استطاعت مستشفى سعاد كفافي لكي يتمكن غيرهم من الأطباء من مواجهة تلك الحالات فيما بعد.

ولفت إلى أن قسم الطب الباطني بذل قصارى جهده لتقديم مؤتمرًا محدثًا يركز على العديد من التحديثات والمواضيع الساخنة للطب الباطني، مشيرًا إلى التركيز على التحديثات وإدارة HCV و GERD، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، مرض السكري من النوع 2، وحدة العناية المركزة وعرض القضية من قبل المقيمين لدى مستشفى سعاد كفافي وغيرها من المواضيع الساخنة.

وتمنى أن يغطي هذا الاجتماع من خلال البرنامج العلمي جانبا هاما من جوانب الطب الباطني، معلنًا عن استقبال المؤتمر لكل طلاب كليات الطب وأساتذته من أي مستشفى لإثراء المشاركة والمناقشة لتحسين المناقشة السريرية من أجل المرضى.