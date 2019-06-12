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فيديو وصور.. السيطرة على حريق شب فى سيارات تالفة بتشليح بريمان بمحافظة جدة

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:09 ص
فيديو وصور.. السيطرة على حريق شب فى سيارات تالفة بتشليح بريمان بمحافظة جدة حريق فى السعودية
وكالات الأنباء

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تباشر إدارة الدفاع المدنى بمحافظة جدة، حريقًا فى مجموعة سيارات تالفة بتشاليح بحى بريمان شمال المحافظة، حيث دفعت بـ15 فرقة للسيطرة على الحريق.

وقال نائب المتحدث الإعلامى للدفاع المدنى بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرنى، إن عمليات المكافحة سيطرت على الحادث فى وقت قياسي، رغم هبوب رياح بسرعة عالية، وذلك حسب ما نقلته وسائل إعلام سعودية.

 

وكانت المديرية العامة للدفاع المدنى، أعلنت عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن فرق الإدارة العامة للدفاع المدنى بالإحساء، أخمدت حريقاً اندلع فى أحد المجمعات التجارية وانحصر فى محل بالدور الأول وأخلى المجمع بالكامل نتج عنه إصابتان تم معالجتهما فى الموقع.

وتتلخص مهام الدفاع المدنى التى يقوم بها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة فى الحفاظ على مكتسبات الوطن وسلامة أبنائه والمقيمين به، بنشر ثقافة السلامة بين كل فئات المجتمع، مع الاستفادة من الوسائل المتاحة لإيصال رسائل التوعية الوقائية والرسائل التحذيرية والإرشادية لكل مواطن ومقيم، ويمتلك الدفاع المدنى أحدث الآليات والمعدات، فضلًا عن ثرائه بالقوى البشرية المؤهلة على المستوى العلمى والميدانى اللازمة.

كما تقوم استراتيجية الدفاع المدنى فى التعامل مع الأحداث الطارئة وتطبيق خطط الإنقاذ على المتابعة الدقيقة لكل جديد فى التجارب والدراسات ذات العلاقة بمهام الإنقاذ والإطفاء، والتفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي، فضلًا عن تفعيل ونشر تطبيقات الدفاع المدنى على الهواتف الذكية، وكذا موقع المديرية العامة للدفاع المدنى على شبكة المعلومات الدولية، مع تنفيذ فرضيات الإنقاذ والسلامة فى جميع المدارس والمنشآت الحيوية سواء الحكومية أو الخاصة.

حريق فى تشليح بريمان بمحافظة جدة
حريق فى تشليح بريمان بمحافظة جدة

 

حريق فى سيارات تالفة بالسعودية
حريق فى سيارات تالفة بالسعودية

 

الدفاع المدنى السعودى يحاول السيطرة على الحريق
الدفاع المدنى السعودى يحاول السيطرة على الحريق

 

 

 


الدفاع المدنى السعودى

حرائق فى السعودية

حريق بريمان

حريق سيارات فى السعودية

السيطرة على حريق بريمان

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