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فيديو.. هروب 133 مليون نحلة بعد انقلاب شاحنة فى ولاية مونتانا الأمريكية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 09:46 م
فيديو.. هروب 133 مليون نحلة بعد انقلاب شاحنة فى ولاية مونتانا الأمريكية نحل
كتب محمد جمال ووكالات

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انقلبت شاحنة، كانت تحمل أكثر من 130 مليون نحلة، فى ولاية مونتانا الأمريكية، مما لتطاير عدد هائل من النحل ،ووقع الحادث بالقرب مدينة بوزيمان، التابعة لولاية مونتانا، حيث حاول قائد الشاحنة المناورة فى منعطف حاد، مما أدى إلى انقلابها، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وكانت الشاحنة تحمل نحو 133 مليون نحلة، ما يصل بوزنها إلى 18 ألف كيلوجرام ،وبعد الحادث، جرى إيواء النحل الذى تم السيطرة عليه، والذى كان فى طريقه من كاليفورنيا إلى ولاية داكوتا الشمالية، فى خلايا النحل.

ويتم نقل النحل بانتظام بين الولايات الأمريكية، حيث يتم استئجارها من قبل المزارعين الذين يحتاجون إلى الحشرات لتلقيح المحاصيل.

 

 

 


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