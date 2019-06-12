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فيديو معلوماتى.. "سوبر فودز" دليلك للوقاية من الزهايمر

الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. "سوبر فودز" دليلك للوقاية من الزهايمر أطعمة تقلل الإصابة بالزهايمر
كتب ــ بيتر إبراهيم

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أكدت الجمعية الدولية لمرض الزهايمر، أن اتباع نظام غذائى صحى يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكرى ويشجع على تدفق الدم الجيد للدماغ، ويخفض مستويات الدهون والكولسترول فى الدم.

وفى هذا السياق، قدم الموقع الطبى الأمريكىNews Max Health، مجموعة من الأطعمة التى تعزز وظائف المخ وتقلل فرص الإصابة بالزهايمر، وتشمل:

1ـ التفاح يحتوى على الكيرسيتين

وهى مادة كيميائية مضادة للأكسدة وتدافع عن خلايا الدماغ من التدمير.

2ـ القرفة

تعمل على منع انخفاض القدرات المعرفية

3ـ السبانخ غنية بالفيتامينات التى تمنع الخرف مثل :

 حمض الفوليك، وفيتامين E، وفيتامين K.

4ـ زيت الزيتون البكر غنى بمادةoleocanthal

وهو مركب يعطل عمل البروتينات السامة الخطيرة.

5ـ سمك السلمون مصدر رئيسى لأوميجا 3 الدهنية  

6ـ الكركم غنى بمادة الكركمين التى تمنع مرض الزهايمر


الزهايمر

سوبر فودز

اطعمة تعزز وظائف المخ

اطعمة تقلل الاصابة بالزهايمر

اخبار الصحة

اليوم السابع بلس

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