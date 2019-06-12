فى واقعة مصرع طفل غرقا داخل بيارة رى بالشرقية حبس موظف بهندسة الرى

الشرقية – فتحية الديب

قررت نيابة الحسينية بالشرقية، برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم، حبس كاتب بهندسة الرى، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وصرف مهندس وموظف ثانى من سرايا النيابة على ذمة التحقيقات، ووجهت النيابة العامة لكاتب الرى تهمة خطأ أدى للوفاة والإهمال فى صيانة المال العامة.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بسقوط طفل داخل بيارة رى بناحية الجمالية دائرة مركز الحسينية، وحرر عن الواقعة المحضر رقم 2861 لسنة 2019 إدارى مركز شرطة الحسينية، وقام فريق من الإنقاذ النهرى بقسم الحماية المدينة بالشرقية، بإشراف العميد أحمد الشوادفى، مدير الحماية المدنية بالشرقية، باستخراج جثة الطفل وتبين أنه يدعى "أحمد عبد العظيم" 11 سنة.

وتوصلت التحريات التى قام بها الرائد محمود كمال، رئيس مباحث الحسينية، أثناء لهو الطفل سقط فى بيارة رى وتوفى فى الحال، كما كشفت التحقيقات عن إهمال كل من " حمدى م م ع" 50 سنة كاتب ثالث بهندسة الرى بشرق فاقوس، والمشرف على أعمال الرى، ومعه مهندس الرى، والبحارى الذى يوم بإخطارهم بحدوث تهالك لأغطية البيارات، ووجهت النيابة لهم تهمة خطأ أدى للوفاة والإهمال فى صيانة المال العامة.