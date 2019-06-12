سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 يونيو 2019 05:50 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

فى واقعة مصرع طفل غرقا داخل بيارة رى بالشرقية حبس موظف بهندسة الرى

الأربعاء، 12 يونيو 2019 05:28 م
فى واقعة مصرع طفل غرقا داخل بيارة رى بالشرقية حبس موظف بهندسة الرى اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية
الشرقية – فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة الحسينية بالشرقية، برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم، حبس كاتب بهندسة الرى، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وصرف مهندس وموظف ثانى من سرايا النيابة على ذمة التحقيقات، ووجهت النيابة العامة لكاتب الرى تهمة خطأ أدى للوفاة والإهمال فى صيانة المال العامة.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بسقوط طفل داخل بيارة رى بناحية الجمالية دائرة مركز الحسينية، وحرر عن الواقعة المحضر رقم 2861 لسنة 2019 إدارى مركز شرطة الحسينية، وقام فريق من الإنقاذ النهرى بقسم الحماية المدينة بالشرقية، بإشراف العميد أحمد الشوادفى، مدير الحماية المدنية بالشرقية، باستخراج جثة الطفل وتبين أنه يدعى "أحمد عبد العظيم" 11 سنة.

وتوصلت التحريات التى قام بها الرائد محمود كمال، رئيس مباحث الحسينية، أثناء لهو الطفل سقط فى بيارة رى وتوفى فى الحال، كما كشفت التحقيقات عن إهمال كل من " حمدى م م ع" 50 سنة كاتب ثالث بهندسة الرى بشرق فاقوس، والمشرف على أعمال الرى، ومعه مهندس الرى، والبحارى الذى يوم بإخطارهم بحدوث تهالك لأغطية البيارات، ووجهت النيابة لهم تهمة خطأ أدى للوفاة والإهمال فى صيانة المال العامة.


الشرقية

مركز الحسينية

ماسورة صرف صحي

الجمالية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. تفاصيل مقتل المتورطين فى استشهاد ضابط بمديرية أمن الشرقية

الأربعاء، 05 يونيو 2019 10:33 ص

أمن الشرقية: مقتل "الزونجي" المتهم بقتل معاون مباحث أبو حماد فى ليلة القدر

الأربعاء، 05 يونيو 2019 02:02 ص

مديرية أمن الشرقية: تواجد مكثف لقسم العنف ضد المرأة بالأماكن المزدحمة فى العيد

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 02:36 م

أمن الشرقية يضبط عاطلا بحوزته حشيش وفرد خرطوش فى مشتول السوق

الإثنين، 27 مايو 2019 01:21 م

أمن الشرقية ينفى ما تردد عن العثور طفل مذبوح ومنزوع الأعضاء

الأحد، 12 مايو 2019 01:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفو جراف.. تعرف على جميع حراس مرمى منتخب مصر فى بطولات أمم أفريقيا

إنفو جراف.. تعرف على جميع حراس مرمى منتخب مصر فى بطولات أمم أفريقيا

"الخارجية" تدين حادث مقتل 95 شخصاً فى مالى

"الخارجية" تدين حادث مقتل 95 شخصاً فى مالى

بعد اشتعال منصته.. تعرف على حقل النفط الإيرانى - القطرى × 10 معلومات

بعد اشتعال منصته.. تعرف على حقل النفط الإيرانى - القطرى × 10 معلومات

مداعبات عبد العال تحت القبة.. رئيس البرلمان يهدئ الأوضاع الصاخبة بروحه المرحة.. داعب نواب الشيكات: "بتودوا الملايين فين".. وقال لمنتقد التوكتوك: هما اللى نجحوك.. ولمرتضى: مش عارف مين تانى هيطلب رفع الحصانة عنك

مداعبات عبد العال تحت القبة.. رئيس البرلمان يهدئ الأوضاع الصاخبة بروحه المرحة.. داعب نواب الشيكات: "بتودوا الملايين فين".. وقال لمنتقد التوكتوك: هما اللى نجحوك.. ولمرتضى: مش عارف مين تانى هيطلب رفع الحصانة عنك

شاهد تطوير أرضية استاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا 2019

شاهد تطوير أرضية استاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا 2019

بينوكيو جائزة الإخوان للهبادين والهرايين فى كاريكاتير اليوم السابع

بينوكيو جائزة الإخوان للهبادين والهرايين فى كاريكاتير اليوم السابع

اعتراضا على اسم محمد.. مشجعو نادى إسرائيلى يصرون على تغيير لقب لاعب نيجيرى

اعتراضا على اسم محمد.. مشجعو نادى إسرائيلى يصرون على تغيير لقب لاعب نيجيرى

صور.. فى اليوم الثالث لماراثون الثانوية العامة بالمحافظات.. تباين ردود فعل الطلاب حول أجزاء من امتحان الإنجليزية.. إصابة 3 طالبات بإغماء ومغص كلوى باللجان.. و8 محاضر غش بأسيوط ومشاجرة بالأيدى بين طلبة بالشرقية

صور.. فى اليوم الثالث لماراثون الثانوية العامة بالمحافظات.. تباين ردود فعل الطلاب حول أجزاء من امتحان الإنجليزية.. إصابة 3 طالبات بإغماء ومغص كلوى باللجان.. و8 محاضر غش بأسيوط ومشاجرة بالأيدى بين طلبة بالشرقية

طائرات هليكوبتر لغسل أبراج الكهرباء بـ 36 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

طائرات هليكوبتر لغسل أبراج الكهرباء بـ 36 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

السجن المؤبد لـ 32 متهما بقضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى

السجن المؤبد لـ 32 متهما بقضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى

مجلة إيطالية تروج لزيارة سيناء وتبرز اكتشاف قلعة عسكرية أثرية بها

مجلة إيطالية تروج لزيارة سيناء وتبرز اكتشاف قلعة عسكرية أثرية بها

شاهد.. أول ظهور لمحمد صلاح فى معسكر المنتخب ببرج العرب

شاهد.. أول ظهور لمحمد صلاح فى معسكر المنتخب ببرج العرب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة