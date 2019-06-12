الرئيسية أخبار المحافظات غداً.. فصل التيار الكهربى عن منطقة الاحياء بالغردقة لصيانة المحولات الأربعاء، 12 يونيو 2019 04:54 م قطع الكهرباء - أرشيفية البحر الأحمر - عماد عرفة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربائي عن منطقة الأحياء غدا الخميس لصيانة المحولات الدورية. وأضاف بيان مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أنه سيتم فصل التيار عن المنطقة المذكورة بدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية . البحرالاحمر فصل التيار الكهربى الغردقة منطقة الاحياء مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة قطع الكهرباء عن مكتب بريد السنطة بالغربية يعطل خدمة المواطنين الإثنين، 10 يونيو 2019 11:30 ص قطع الكهرباء عن منطقة الوابوارات بسوهاج وقت الإفطار والسحور يزعج الأهالى الخميس، 30 مايو 2019 04:20 م قطع الكهرباء بقرية الكلح فى أسوان يزعج الأهالى مع ارتفاع درجات الحرارة الخميس، 16 مايو 2019 07:30 م إصابة سائق اصطدم بعمود إنارة على طريق طلخا شربين وتسبب فى قطع الكهرباء الثلاثاء، 14 مايو 2019 03:34 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع إنفو جراف.. تعرف على جميع حراس مرمى منتخب مصر فى بطولات أمم أفريقيا "الخارجية" تدين حادث مقتل 95 شخصاً فى مالى بعد اشتعال منصته.. تعرف على حقل النفط الإيرانى - القطرى × 10 معلومات مداعبات عبد العال تحت القبة.. رئيس البرلمان يهدئ الأوضاع الصاخبة بروحه المرحة.. داعب نواب الشيكات: "بتودوا الملايين فين".. وقال لمنتقد التوكتوك: هما اللى نجحوك.. ولمرتضى: مش عارف مين تانى هيطلب رفع الحصانة عنك شاهد تطوير أرضية استاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا 2019 بينوكيو جائزة الإخوان للهبادين والهرايين فى كاريكاتير اليوم السابع اعتراضا على اسم محمد.. مشجعو نادى إسرائيلى يصرون على تغيير لقب لاعب نيجيرى صور.. فى اليوم الثالث لماراثون الثانوية العامة بالمحافظات.. تباين ردود فعل الطلاب حول أجزاء من امتحان الإنجليزية.. إصابة 3 طالبات بإغماء ومغص كلوى باللجان.. و8 محاضر غش بأسيوط ومشاجرة بالأيدى بين طلبة بالشرقية طائرات هليكوبتر لغسل أبراج الكهرباء بـ 36 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل السجن المؤبد لـ 32 متهما بقضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى مجلة إيطالية تروج لزيارة سيناء وتبرز اكتشاف قلعة عسكرية أثرية بها شاهد.. أول ظهور لمحمد صلاح فى معسكر المنتخب ببرج العرب المزيد من Trending Plus
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