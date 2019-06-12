غداً.. فصل التيار الكهربى عن منطقة الاحياء بالغردقة لصيانة المحولات

وأضاف بيان مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أنه سيتم فصل التيار عن المنطقة المذكورة بدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .