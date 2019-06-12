وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن عشرات العائلات من المهجرين الذين كانت تحتجزهم المجموعات الإرهابية في مخيم الركبان وصلوا إلى ممر جليغم في البادية السورية بريف حمص الشرقي، تمهيدا لنقلهم إلى مراكز إقامة مؤقتة في حمص، ومن ثم إلى مناطق سكنهم الدائمة التي طهرها الجيش السوري من الإرهاب

وأهلت الجهات المعنية البنى التحتية فيها وأمنت المستلزمات الأساسية للإقامة فيها.

وعبر عدد من العائدين عن ارتياحهم للخروج من مخيم الركبان، مؤكدين أن سنوات من الذل والفقر والمرض والبرد والظلم على أيدى المجموعات الإرهابية المنتشرة في المخيم انتهت بفضل الجيش السوري والجهود الحكومية الرامية إلى إنهاء مأساة مخيم الركبان.