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عمومية "أسمنت طرة" تقرر إيقاف مصنعها مؤقتاً بسبب الخسائر

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:56 م
عمومية "أسمنت طرة" تقرر إيقاف مصنعها مؤقتاً بسبب الخسائر أسمنت وحديد - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية، وقف نشاط صناعة وإنتاج الأسمنت بالشركة بشكل مؤقت لوقف الخسائر الناتجة عن عدم قدرة الشركة على تغطية تكاليفها فى الوقت الحالى، مع استمرار نشاط الشركة بالرغم من تجاوز الخسائر نصف حقوق ملكية المساهمين وفقاً للقوائم المالية عن العام المنتهية فى 31 ديسمبر الماضى.
 
وقالت شركة أسمت بورتلاند طرة المصرية، فى بيان للبورصة المصرية، إن الجمعية العامة قررت الموافقة على تعديل المادة 21 من النظام الأساسى للشركة باضافة نظام التصويت التراكمى.
 
وسجلت شركة أسمت بورتلاند طرة المصرية صافى ربح بلغ 36.09 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر، مقابل 545.82 مليون جنيه خسائر خلال 2017.
 
وارتفعت مبيعات شركة أسمت بورتلاند طرة خلال العام الماضى، حيث سجلت 1.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر ، مقابل 988.28 مليون جنيه فى عام 2017.
 

اسمنت بورتلاند

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اسمنت

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