سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 يونيو 2019 05:34 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

عضو المجلس الاستشارى للاتحاد الافريقى: دول القارة انتبهت للفساد وعدلت قوانينها

الأربعاء، 12 يونيو 2019 05:03 م
عضو المجلس الاستشارى للاتحاد الافريقى: دول القارة انتبهت للفساد وعدلت قوانينها المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد
كتب إبراهيم قاسم - تصوير كريم عبد العزيز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت المستشارة أمل عمار، عضو المجلس الاستشاري للاتحاد الافريقى، إن كثير من الدول الأفريقية وعلى رأسها مصر انتبهت لقضية الفساد ووضعت حزمة من القوانين التى تتناسب مع مكافحة الفساد بجانب اتخاذها مجموعة من إجراءت الاحترازية وإدارية فى سبيل القضاء على هذه الظاهرة.
 
وأوضحت المستشارة أمل عمارة فى الجلسة الثالثة للمنتدى الإفريقى الأول المنعقد بشرم الشيخ، أن المجلس الاستشاري يتعاون مع الاتحاد الأفريقي ومجموعات الاقتصادية الإقليمية، ومنظمة الأمم المتحدة، ومؤسسات مكافحة الفساد الإقليمية والعالمية، من أجل وضع أسس وضوابط محددة لمحاربة الفساد وكافة صوره.
 
وأشارت إلى أن المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد يعد منصة مهمة لتبادل الخبرات فى هذا المجال، والذى تم الإعلان عنه بالتزامن مع احتفال الاتحاد الأفريقي بعام مكافحة الفساد عام 2018 تحت عنوان "هزيمة الفساد" لتحقيق التحول في أفريقيا، وجاء ذلك بعد أن فكر رؤساء الدول الإفريقية في مكافحة الفساد بأفريقيا، باتخاذ الاجراءت على المستوى الوطني.
 
وأوضحت أن الباحثين فى مجال مكافحة الفساد في أفريقيا، وضعوا دراسات بشأن أفضل الإجراءت الإقليمية في القارة لمكافحة الفساد، مشيرة إلى أن اتفاقية مكافحة الفساد، ساعدت فى إصدار العديد من  قوانين اللازمة لمكافحة الفساد، واتخاذ إجراءت تشريعية وإدارية داخل بعض الدول الأفريقية كما ساعد فى إنشاء وكالات وطنية لمكافحة الفساد ووضع استراتيجيات لها كما اتاحت لوسائل الإعلام والمجتمع المدني، المطالبة بتحقيق النزهة والشفافية.

المنتدى الافريقي لمكافحة الفساد

استراتيجة مكافحة الفساد

شرم الشيخ

مكافحة الفساد

الرئيس السيسى

المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السيسي فى افتتاح المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد: الموارد المفقودة بأفريقيا جراء الفساد تسببت فى التراجع الاقتصادى والاجتماعى.. الرئيس: مصر قطعت شوطا كبيرا لتعزيز النزاهة والشفافية وحسن إدارة المال العام

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:50 م

"عصر جديد".. شاهد الأغنية الرسمية للمنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:48 م

الرئيس السيسي: انعقاد المنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد يعزز العمل المشترك

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:20 م

لحظة وصول الرئيس السيسى لمقر انعقاد المنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد

الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:58 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد اشتعال منصته.. تعرف على حقل النفط الإيرانى - القطرى × 10 معلومات

بعد اشتعال منصته.. تعرف على حقل النفط الإيرانى - القطرى × 10 معلومات

مداعبات عبد العال تحت القبة.. رئيس البرلمان يهدئ الأوضاع الصاخبة بروحه المرحة.. داعب نواب الشيكات: "بتودوا الملايين فين".. وقال لمنتقد التوكتوك: هما اللى نجحوك.. ولمرتضى: مش عارف مين تانى هيطلب رفع الحصانة عنك

مداعبات عبد العال تحت القبة.. رئيس البرلمان يهدئ الأوضاع الصاخبة بروحه المرحة.. داعب نواب الشيكات: "بتودوا الملايين فين".. وقال لمنتقد التوكتوك: هما اللى نجحوك.. ولمرتضى: مش عارف مين تانى هيطلب رفع الحصانة عنك

شاهد تطوير أرضية استاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا 2019

شاهد تطوير أرضية استاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا 2019

بينوكيو جائزة الإخوان للهبادين والهرايين فى كاريكاتير اليوم السابع

بينوكيو جائزة الإخوان للهبادين والهرايين فى كاريكاتير اليوم السابع

اعتراضا على اسم محمد.. مشجعو نادى إسرائيلى يصرون على تغيير لقب لاعب نيجيرى

اعتراضا على اسم محمد.. مشجعو نادى إسرائيلى يصرون على تغيير لقب لاعب نيجيرى

صور.. فى اليوم الثالث لماراثون الثانوية العامة بالمحافظات.. تباين ردود فعل الطلاب حول أجزاء من امتحان الإنجليزية.. إصابة 3 طالبات بإغماء ومغص كلوى باللجان.. و8 محاضر غش بأسيوط ومشاجرة بالأيدى بين طلبة بالشرقية

صور.. فى اليوم الثالث لماراثون الثانوية العامة بالمحافظات.. تباين ردود فعل الطلاب حول أجزاء من امتحان الإنجليزية.. إصابة 3 طالبات بإغماء ومغص كلوى باللجان.. و8 محاضر غش بأسيوط ومشاجرة بالأيدى بين طلبة بالشرقية

طائرات هليكوبتر لغسل أبراج الكهرباء بـ 36 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

طائرات هليكوبتر لغسل أبراج الكهرباء بـ 36 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

السجن المؤبد لـ 32 متهما بقضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى

السجن المؤبد لـ 32 متهما بقضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى

مجلة إيطالية تروج لزيارة سيناء وتبرز اكتشاف قلعة عسكرية أثرية بها

مجلة إيطالية تروج لزيارة سيناء وتبرز اكتشاف قلعة عسكرية أثرية بها

شاهد.. أول ظهور لمحمد صلاح فى معسكر المنتخب ببرج العرب

شاهد.. أول ظهور لمحمد صلاح فى معسكر المنتخب ببرج العرب

حفلة إعلامية بعد فوز منتخب المانيا الساحق فى تصفيات اليورو.. صور

حفلة إعلامية بعد فوز منتخب المانيا الساحق فى تصفيات اليورو.. صور

محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة