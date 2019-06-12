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طلبة الثانوية: امتحان الإنجليزى كان متوسط والترجمة بها كلمات صعبة

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:31 م
طلبة الثانوية: امتحان الإنجليزى كان متوسط والترجمة بها كلمات صعبة أحد طلبة الثانوية العامة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد عدد كبير من طلبة وطالبات الثانوية العامة، أن امتحان اللغة الإنجليزية، الذى انتهوا من أدائه منذ قيل، كان متوسط ولم يواجهوا مشاكل إلا فى سؤال الترجمة لوجود بعض الكلمات الصعبة وباقى الامتحان كان فى المتناول.
 
وقال أحد الطلبه بمدرسة منشأة القناطر الإعدادية المشتركة بمحافظة الجيزة، أنه حل الإمتحان بشكل جيد، ولم يجد صعوبة إلا فى نقاط قليلة فى الترجمة وبعض نقاط الإختيارى، فيما أكد طالب آخر أن مستوى الامتحان بالنسبة للسنة الماضية أقل صعوبة بنسبة كبيرة.
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".
 
كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.
 
وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.
 
وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.
 
 

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة الانجليزية

امتحان اللغة الانجليزية 2019

امتحان اللغة الأجنبية الأولى

اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة

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