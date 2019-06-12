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طالبة تمزق كراسة الإجابة وأخرى تبتلع دبوسا بامتحان الإنجليزى فى دمياط

الأربعاء، 12 يونيو 2019 02:07 م
طالبة تمزق كراسة الإجابة وأخرى تبتلع دبوسا بامتحان الإنجليزى فى دمياط السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط
دمياط معتز الشربينى

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أعلن السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن غرفة العمليات بالمديرية، تتواصل لحظة بلحظة بغرفة عمليات المحافظة وعمليات الوزارة، وأن امتحان اللغة الإنجليزية، جاء في مستوى الطالب المتوسط.
 
وقال إن غرفة العمليات أبلغت بقيام الطالبة "مريم محمد الشرقاوى" بلجنة مدرسة "الروضة الثانوية المشتركة" بإدارة الروضة التعليمية بتمزيق كراسة الإجابة الخاصة بها، كما ابتلعت الطالبة "مريم مجدي عويس" بلجنة "كفر البطيخ الثانوية المشتركة" بإدارة كفر البطيخ التعليمية، دبوس في آخر ربع ساعة من انتهاء وقت الامتحان، وعلى أثره تم نقلها إلى المستشفى وخرجت بعد عمل الإسعافات لها.
 
وأضاف "وكيل الوزارة"، أن هناك (141) طالبا وطالبة تغيبوا عن أداء الامتحانات، من إجمالي عدد الطلاب البالغ عددهم (10881) طالب وطالبة مقيدين في (32) لجنة على مستوى المحافظة، فيما قامت لجان السير وأعضاء الأمن بلجان الامتحانات، بالتأكد من عدم تمكن أى طالب من الدخول بأية وسيلة غش إلى اللجنة التى يؤدي فيها الامتحان.
 
أكد "السيد أحمد سويلم" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، تتابع لحظة بلحظة امتحانات الثانوية العامة، مشددة على انضباط اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".
 
كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.
 
وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.
 
وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

امتحانات الثانوية العامة

امتحان اللغة الانجليزية

امتحان اللغة الأجنبية الأولى

امتحانات الثانوية العامة 2019

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