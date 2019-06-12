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طالبة التبول اللإرادى بالمنصورة: المراقبة وزميلاتى أيدوا أقوالى وعاوزة حقى

الأربعاء، 12 يونيو 2019 01:25 م
طالبة التبول اللإرادى بالمنصورة: المراقبة وزميلاتى أيدوا أقوالى وعاوزة حقى جامعة المنصورة - أرشيفية
الدقهلية: سارة الباز

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أدلت الطالبة "م.ع.ف" بالفرقة الثالثة بقسم اليوناني واللاتيني بكلية الآداب بجامعة المنصورة، بأقوالها في تحقيقات كلية الحقوق بخصوص الواقعة التي تعرضت فيها لموقف محرج داخل لجنة الامتحان بسبب رفض رئيس اللجنة الدكتور "ش.ب"، مدرس بقسم الصحافة والإعلام الاستجابة لإلحاحها مرارا فى السماح لها بالدخول إلى دورة المياه، الأمر الذى أدى إلى تبولها لا إراديا داخل اللجنة.

 

وكشفت طالبة جامعة المنصورة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مراقبة اللجنة شهدت لصالحها وأكدت عدم استجابة الدكتور "ش.ب" لطلب دخولها دورة المياه أكثر من مرة، موضحة أن زميلاتها أقروا نفس الرواية خلال التحقيق.

 

وأضافت بأنها فى انتظار اتخاذ الإجراء اللازم حيال رئيس اللجنة، لافتة إلى أنه بعد حدوث الواقعة تحسن آداء المراقبين داخل اللجان، ولم يمنع طالب أو طالبة من دخول الحمام.

 

 

 


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