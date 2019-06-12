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ضبط 987 مخالفة مرورية متنوعة بالقليوبية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:25 م
ضبط 987 مخالفة مرورية متنوعة بالقليوبية مخالفات مرورية
القليوبية نيفين طه

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شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الرئيسية والعامة بالمحافظة، أسفرت عن تحرير987مخالفة مرورية.

كانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، الى اللواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، بالقيام بحملة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت عن تحرير987مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية وتحرير 61مخالفة إنتظار خاطئ ، و124حالة تصالح فورى، وسحب22دراجة نارية وحجز 4 دراجات ،وتحصيل مبلغ 18600جنيه.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 13رخصة، و8 حالات تصالح وتحصيل 2600جنيه غرامة.

 

 


مديرية امن القليوبيه

مخالفات

القليوبية

الطريق الدائرى

اخبار القليوبيه

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