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ضبط 7 حالات غش أثناء أداء امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية بإحدى لجان أسيوط

الأربعاء، 12 يونيو 2019 11:53 ص
ضبط 7 حالات غش أثناء أداء امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية بإحدى لجان أسيوط امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
أسيوط ــ هيثم البدرى

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حررت لجنة المراقبة بمدرسة لجنة البدارى الإعدادية بمحافظة أسيوط، منذ قليل، 7 محاضر غش خلال أداء طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة الإنجليزية صباح اليوم الأربعاء.

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، إن الحالات التى تم ضبطها جميعهم كانوا يستخدمون التليفون المحمول وسماعة البلوتوث داخل اللجنة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، استعدت لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، بتجهيز اللجان واستراحات رؤساء اللجان والمراقبين، لتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال فترة الامتحانات، إذ تمّ توزيع وفرش مشتملات الاستراحات المنوط بها استضافة المنتدبين، والتأكيد على المشرفين بالتواجد خلال الـ24 ساعة بالاستراحات لحل أي مشكلة قد تطرأ وتلبية احتياجاتهم.

يذكر أنّ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان الثانوية العامة بأسيوط، بلغ ما يقرب من 278 ألفا و20 طالبا يؤدون الامتحان في 79 لجنة، إذ يؤدي الطلاب اليوم الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى وسط استعدادات خاصة لمديرية التعليم بالمحافظة.


اسيوط

الثانوية العامة

امتحان اللغة الانجليزية

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