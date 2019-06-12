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ضبط 4052 هاربا من أحكام وتحصيل 152708 غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:24 م
ضبط 4052 هاربا من أحكام وتحصيل 152708 غرامات فى حملة أمنية بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية ــ عادل ضرة

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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.
 
أسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 4052 متهما، منهم 7 متهمين هاربين من جنايات، و 1220 حكما جزئيا، و141 حكم مستأنف، و2633 حكم غرامات، و51 حكم مخالفات، كما تم تحصيل 152 ألفا و708 جنيهات غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.
 
 

محافظه الغربيه

امن الغربيه

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