ضبط 19 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة وذخائر بالخانكة وطوخ

القليوبية ـ نيفين طه

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين على القانون،أسفرت عن ضبط 19عاطلا وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة،والأسلحة النارية، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيي راضى رئيس المباحث، بالقبض على19عاطلا خلال حملة أمنية شملت اقسام شبرا الخيمة والخانكة والخصوص وطوخ، وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عبارة عن 500 جرام من الحشيش المخدر، و300 جرام من مخدر الهيروين ومبالغ مالية، و3 قطع أسلحة نارية غير مرخصة، وتم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.