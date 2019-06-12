ضبط وتحرير 1079 مخالفه مرورية فى الغربية

الغربية محمد طارق

شنت الاجهزه الامنية بمديرية أمن الغربية ، حمله مرورية مكبره لضبط المخالفين على الطرق السريعة والداخلية بمراكز ومدن المحافظة .

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية اخطارا من العميد ماجد ناشد مدير إدارة مرور الغربية ، بشن حملات مرورية أسفرت عن تحرير وضبط 1079 مخالفة متنوعة شملت " عكس السير ، السير بدون لوحات معدنية ، السير عكس الاتجاة ، السير بدون رخصة قيادة "

كما تم ضبط دراجات نارية ومركبات توك توك بدون تراخيص ولوحات ، كما تم تحصيل مبلغ 50 ألفا 400 جنية غرامات فورية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .