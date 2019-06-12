ضبط مقرمشات أطفال منتهية الصلاحية بأحد المخازن فى الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، برئاسة محمد سعد الله أحمد مدير المديرية، حملة مكبرة برئاسة على أشرف مدير عام التجارة الداخلية، ومحمد فتح الله مدير الرقابة التجارية، وصالح خليل كبير مفتشى الرقابة التجارية، بالاشتراك مع مباحث التموين.

وأسفرت عن ضبط أحد مخازن المواد الغذائية بمنطقة رمل ثان، وبه كميات من مقرمشات الأطفال منتهية الصلاحية، وتقدر هذه الكميات بـ 1500 كرتونة معبأة بأكياس مقرمشات الأطفال معدة للبيع بالأسواق .

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية و تحريز الكميات المضبوطة لعرضها على النيابة.