ضبط مصنع يستخدم خامات رديئة ومرتجعات فى صناعة البسكويت بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق، وأسفرت عن ضبط مالك مصنع غير مرخص لإنتاج السلع الغذائية – دائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، لإنتاجه سلع غذائية "بسكويت" مستخدماً خامات رديئة من مرتجعات وهوالك التصنيع الغير صالحة للإستهلاك الآدمى والغير مطابقة للمواصفات القياسية، وإعادة تدويرها كمستلزمات إنتاج، وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات جديدة .

وتم ضبط كمية قدرها (2.500 طنين وخمسمائة كيلو جرام "بسكويت") معبأة داخل أجولة بدون بيانات تجارية تمهيداً لإعادة تدويرها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.