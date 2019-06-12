ضبط مخالفات تموينية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية خلال حملة بمطروح

مطروح - حسن مشالى

تمكنت حملة تموينية من مفتشى إدارة الرقابة بمديرية تموين مطروح، اليوم، بالتنسيق مع قسم مباحث التموين، على المحال التجارية والأسواق بمدينة مرسى مطروح، من ضبط العديد من المخالفات، من أبرزها ضبط قيام أحد المحلات بعرض وبيع مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستعمال الآدمى.

وأكد المهندس السيد أحمد أبو اليزيد وكيل وزارة التموين بمطروح، أنه تم ضبط 103 عبوات مختلفة الحجم والشكل من الكريمات ومستحضرات التجميل، كما تم ضبط مخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة فى عدد من المحال التجارية.

وتم التحفظ على المضبوطات من السلع منتهية الصلاحية،قيد المحاضر بقسم شرطة مرسى مطروح، للعرض على النيابة العامة.