ضبط عنصر إجرامى بحوزته 3 قطع سلاح نارى و6 كيلو بانجو بالشرقية

الشرقية-فتحية الديب

ألقي ضباط مباحث مركز منيا القمح بالشرقية، القبض علي أحد العناصر الإجرامية بحوزته 3 قطع سلاح ناري و6 كيلو بانجو، وتم إخطار نيابة منيا القمح للتحقيق برئاسة محمد المراكبي.

تلقي اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط مباحث منيا القمح، برئاسة الرائد محمد فؤاد، ومعاونه النقيب أحمد شويخ، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، من ضبط أحد العناصر الإجرامية، مقيم كفر نشوة منيا القمح، بحوزته 3 قطع سلاح ناري عبارة عن بندقية إلية وبندقي خرطوش وفرد روسي، و8 طلقات و6 كيلو بانجو، بقصد الإتجار، وتم التحفظ علي المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.