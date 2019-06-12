ضبط عاطل وبحوزتة 23 تذكرة هيروين قبل ترويجهم على المتعاطين بالمنوفية

المنوفية _محمد فتحى

تمكنت مباحث قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزتة 23 تذكرة هيروين وسلاح أبيض، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، من تمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين، من ضبط "هيثم .ف .أ" 41 عاما، وبحوزتة 23 تذكرة هيروين وسلاح أبيض، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.