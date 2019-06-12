ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على المتعاطين بمطروح

مطروح - حسن مشالي

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مطروح، من ضبط عاطل بحوزته 7 قطع ونصف طربة من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على المتعاطين.

تلقي اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح والقوة المرافقة، من ضبط "محمود ب ح"- مواليد 1989، عاطل، مقيم في مطروح- وبحوزته 7 قطع متوسط الحجم ونصف طربة من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 150 جرام تقريبا.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المتهم والمواد المخدرة المضبوطة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.