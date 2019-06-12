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ضبط عاطل أثناء محاولته تهريب مواد مخدرة داخل زجاجة شامبو لمسجون ببنها

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:11 ص
ضبط عاطل أثناء محاولته تهريب مواد مخدرة داخل زجاجة شامبو لمسجون ببنها حبس
القليوبيه-نيفين طه

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ألقت مباحث قسم ثان بنها القبض على عاطل أثناء محاولته تهريب أقراص ومواد مخدرة لمسجون داخل قسم بنها، وكان يخفيها داخل زجاجة شامبو، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهم وتولت النيابة التحقيق.

وكان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد رشدى مأمور قسم ثانى بنها يفيد تلقية بلاغا من النقيب أيمن سالم ضابط تنفيذ الأحكام بالقسم ، بضبط المدعو"محمد.ر"21 سنة، عاطل أثناء قيامة بزيارة المسجون "عماد.ح"المسجون علي ذمة القضية رقم 846 مخدرات جنح القسم.

وتم ضبطه بحوزته 28 قرص مخدر، و8 قطع من الحشيش المخدر، وذالك حال وضعهم داخل زجاجة شامبو، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1867 جنح القسم وتولت النيابة التحقيق.

 


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