ضبط عاطلين لاتجارهما فى المخدرات خلال حملة أمنية مكبرة بالإسكندرية

الإسكندرية ـ أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الخارجين عن القانون، وأسفرت الحملة عن ضبط عاطل، سبق اتهامه فى 16 قضية متنوعة، لاتجاره فى المواد المخدرة، وترويجها بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، حال تواجده بذات الدائرة، وبحوزته 170جراما لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول.

كما تم ضبط، عاطل لاتجاره فى المواد المخدرة، وترويجها بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، وذلك فى كمين أعد لضبطه بذات الدائرة، وبحوزته 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرامات – مبلغ مالى - هاتف محمول.

تم ضبط المتهمين، وجارى تحويلهما إلى النيابة المختصة.