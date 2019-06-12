سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:39 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ضبط شاب ينصب على المواطنين راغبى السفر للخارج بسوهاج

الأربعاء، 12 يونيو 2019 11:41 ص
ضبط شاب ينصب على المواطنين راغبى السفر للخارج بسوهاج ضبط متهم - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع الوجه القبلى، من ضبط شخص استولى على أموال بعض المواطنين بسوهاج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على الشباب راغبى السفر للعمل بالخارج.

تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة (حاصل على دبلوم دراسات تكميلية - مواليد 1976- مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج)، حيث قام بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج والاستيلاء من الشاكى على مبلغ (48,000 - ثمانية وأربعون ألف جنيه) مقابل تدبير عقد عمل له بإحدى الدول العربية، إلا أنه لم يلتزم بذلك، ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

كما أضافت التحريات حصول المذكور على مبالغ مالية من أشخاص آخرين تحت ذات الزعم ولم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على فرص عمل أو استرداد أموالهم.

باستدعاء المتهم ومواجهته، اعترف بارتكابه للواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


سوهاج

مباهحث الاموال العامة

النصب والاحتيال على الشباب

تسفير الشباب للخارج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط مدرس بسوهاج جمع 1.5 مليون جنيه من مدخرات العاملين بالخارج بمساعدة شقيقه

السبت، 08 يونيو 2019 12:42 م

ضبط 3 أشخاص صادر ضدهم قرارات ضبط وإحضار بقضايا نصب بقها والخانكة

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 05:04 م

حبس عاطل نصب على المواطنين واستولى على أموالهم بحجة تسفيرهم للعمل بالخارج

الأحد، 02 يونيو 2019 02:37 م

ضبط صاحب شركه مقاولات محكوم عليه بالسجن 216 سنة فى قضايا نصب بالمحلة

الخميس، 09 مايو 2019 01:07 م

ضبط شخص نصب على مواطن بسوهاج بزعم إلحاق ابنه بإحدى الكليات

الأحد، 14 أبريل 2019 11:55 ص

القبض على مستريح بالخانكة نصب على مواطن بمبلغ 700 ألف جنيه

الخميس، 11 أبريل 2019 01:18 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. تعرف على لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الجديد

شاهد فى دقيقة.. تعرف على لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الجديد

فيس بوك هيدفعلك فلوس علشان يراقبك.. هل توافق؟

فيس بوك هيدفعلك فلوس علشان يراقبك.. هل توافق؟

الصياد محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية.. صور

الصياد محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية.. صور

2 مليون و148 ألف جنيه إيرادات فيلم كازابلانكا أمس

2 مليون و148 ألف جنيه إيرادات فيلم كازابلانكا أمس

آخر حيل الغش..الطالب المسئول عن تسريب امتحان اللغة الانجليزية يخفى باركود البوكليت

آخر حيل الغش..الطالب المسئول عن تسريب امتحان اللغة الانجليزية يخفى باركود البوكليت

فيديو معلوماتى.. "سوبر فودز" دليلك للوقاية من الزهايمر

فيديو معلوماتى.. "سوبر فودز" دليلك للوقاية من الزهايمر

عشان يفضل قوى وصحى.. وصفات طبيعية لعلاج تقصف الشعر

عشان يفضل قوى وصحى.. وصفات طبيعية لعلاج تقصف الشعر

إيتو يتصدر والرابع والخامس مصريان.. قائمة هدافى أمم أفريقيا فى 60 عاما

إيتو يتصدر والرابع والخامس مصريان.. قائمة هدافى أمم أفريقيا فى 60 عاما

620 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

620 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

ننشر أسماء الطلبة المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل

ننشر أسماء الطلبة المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل

المغرب تستعد لأمم أفريقيا بمواجهة جامبيا اليوم

المغرب تستعد لأمم أفريقيا بمواجهة جامبيا اليوم

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة