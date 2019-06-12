ضبط شاب ينصب على المواطنين راغبى السفر للخارج بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع الوجه القبلى، من ضبط شخص استولى على أموال بعض المواطنين بسوهاج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على الشباب راغبى السفر للعمل بالخارج.

تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة (حاصل على دبلوم دراسات تكميلية - مواليد 1976- مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج)، حيث قام بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج والاستيلاء من الشاكى على مبلغ (48,000 - ثمانية وأربعون ألف جنيه) مقابل تدبير عقد عمل له بإحدى الدول العربية، إلا أنه لم يلتزم بذلك، ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

كما أضافت التحريات حصول المذكور على مبالغ مالية من أشخاص آخرين تحت ذات الزعم ولم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على فرص عمل أو استرداد أموالهم.

باستدعاء المتهم ومواجهته، اعترف بارتكابه للواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.