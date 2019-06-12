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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مركبات التوك توك فى المقطم

الأربعاء، 12 يونيو 2019 11:55 ص
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مركبات التوك توك فى المقطم توك توك-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، فى ضبط تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات البخارية "التوك توك"، وحرر محضر بالواقعة. 
 
اشتبهت قوة أمنية من قسم شرطة المقطم، اثناء تفقد الحالة الأمنية بمنطقة السبعين فدان الهضبة الوسطى بدائرة القسم، فى مستقلى سيارة "ميكروباص"، وبفحص مستقليها تبين أنهم (شخصين وربة منزل سبق إتهام أحدهما  فى قضية "مخدرات"، كما سبق إتهام ربة المنزل فى 10 قضايا أخرهم قضية "خطف شخص"، وضبط بحوزة الآخر فرد خرطوش عيار 12مم) وبحوزة ربة المنزل (رادع "سيلف ديفينس") وبصحبتها كريمتها (طفلة بالغة من العمر 5 سنوات). 
 
وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقر الثانى والثالثة بحيازتهما للمضبوطات بقصد الدفاع، وأضافوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات البخارية "توك توك" من قائديها بإسلوب "المغافلة" ، وإعترفوا بإرتكاب واقعة سرقة دراجة بخارية "توك توك" قيادة سائق  16 سنة ، ومقيم بدائرة القسم) عن طريق قيام الثالثة بإستقلال الدراجة قيادته وبصحبتها نجلتها بدعوى توصيلها لمنطقة السبعين فدان بدائرة القسم، ومطالبته بالتوقف لشراء زجاجة مياه لكريمتها، وقيام المتهم الثانى بالإستيلاء على الدراجة والمحرر بشأنها المحضر اللازم.
 
وأقروا بالتصرف فى الدراجة البخارية "توك توك" المستولى عليه لدى عميليهما "سيئى النية" (جارى تحديدهما وتقنين الإجراءات لضبطهما وضبط الدراجة) ، وبإستدعاء المجنى عليه ومالكة الدراجة تعرف الأول على المتهمين وإتهموهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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