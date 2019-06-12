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صور .. هيئة ميناء دمياط تجرى مناورة حصر عطب بالقاطرة جمال الدين

الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:33 ص
صور .. هيئة ميناء دمياط تجرى مناورة حصر عطب بالقاطرة جمال الدين مناورة حصر عطب بإحدى الوحدات البحرية بميناء دمياط
دمياط فريق المحافظات

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أجرت هيئة ميناء دمياط، مناورة حصر عطب بالقاطرة جمال الدين، إحدى الوحدات البحرية المملوكة للهيئة، و التابعة للإدارة المركزية للخدمات البحرية وشئون البيئة. 
 
بدأت المناورة على متن القاطرة بافتراض ملاحظة فنى ميكانيكا القاطرة تسريب مياه الى داخل غرفة الماكينات جانب أيمن، والذى افترض انه ناتج عن ثقب فى بدن القاطرة، وعلى الفور تم إبلاغ قائد القاطرة الذى قام بتوجيه الطاقم بإجراء عملية حصر للعطب و إبلاغه للخدمات البحرية، وبرج الارشاد الذى ابلغ بدوره مركز عمليات الميناء، ثم بدأ تعامل افراد الطاقم مع العطب بالأدوات المخصصة للتعامل فى مثل هذه المواقف من مضخات الخدمة العامة، والمضخات الطرفية المغمورة لمواجهة تسرب المياه، بالتزامن مع قيام غواص من الخدمات البحرية بالغطس، و إجراء التعامل مع العطب من البحر، مع تواجد سيارة الإسعاف للتعامل مع أي حالات اصابة قد تحدث اثناء التعامل لأي فرد من أفراد الطاقم، الى ان أعلن قائد القاطرة السيطرة على العطب وانتهاء التدريب بنجاح. 
 
أعقب ذلك، عقد اجتماع تنسيقى بين الادارات المختلفة المشاركة فى التدريب، وذلك لمناقشة مراحل المناورة وتقييمها، والوقوف على نقاط القوة والعمل على تطويرها، ونقاط الضعف والعمل على تلافيها في المستقبل.
 
يأتى ذلك، إستمراراً لجهود هيئة ميناء دمياط، فى رفع كفاءة العنصر البشرى، والتأكد من تمام جاهزية المعدات لمجابهة الأزمات. 
 
مناورة حصر عطب بإحدى الوحدات البحرية بميناء دمياط (1)
مناورة حصر عطب بإحدى الوحدات البحرية بميناء دمياط

مناورة حصر عطب بإحدى الوحدات البحرية بميناء دمياط (2)
مناورة حصر عطب بإحدى الوحدات البحرية بميناء دمياط 

 


محافظة دمياط

ميناء دمياط

مناوره

مواجهه الأزمات

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