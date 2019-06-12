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مسئول يرد: تعمل بكفاءة..

صور.. مواطنون يشكون تعطل ماكينات الصراف الآلى لاستخراج تذاكر السكة الحديد

الأربعاء، 12 يونيو 2019 06:50 م
صور.. مواطنون يشكون تعطل ماكينات الصراف الآلى لاستخراج تذاكر السكة الحديد تعطل ماكينات حجز تذاكر السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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اشتكى عدد من المواطنين من تعطل ماكينات الصراف الآلى التى ركبتها هيئة السكة الحديد لأول مرة فى محطة مصر بالقاهرة وسيدى جابر الإسكندرية منذ 6 سنوات، من أجل حجز تذاكر القطارات المكيفة آليا، باستخدم البطاقات الائتمانية الخاصة بالبنوك وما يعرف بـ"المحفظة" أو الكارت المشحون بمبالغ معنية من مكاتب اشتراكات السكة الحديد لاستخدامها فى شراء تذاكر القطارات.

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وأكد مواطنون تعطل ماكينات الصراف الآلى الموجودة فى محطة مصر وخروجها من الخدمة تماما وتراكم عليها الأتربة نتيجة عدم استخدامها، متزامنا ذلك مع توقف حجز القطارات المكيفة من خلالها تماما، حيث ظلت غير متاح الحجز عبرها على مدار شهور طويلة قبل تعطلها وخروجها من الخدمة تماما بسبب عدم تخصيص هيئة السكة الحديد مقاعد قطارات مكيفة لحجزها من خلالها على عكس ما كان يحدث فى بداية تشغيلها.

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فيما قال المهندس خالد عطية، رئيس شركة تكنولوجيا معلومات النقل "ترانس اى تى" إن هذه الماكينات تعمل بكفاءة حاليا لكنها تعمل فقط فى حجز تذاكر القطارات المكيفة باستخدام ما يعرف بالمحفظة أو الكارث الذكى المشحون من قبل الهيئة تستخدمه الركاب فى أى وقف تشاء لشراء وسداد قيمة التذاكر، مشيرا إلى أنه متوقف بها خدمة الحجز من خلالها باستخدام البطاقات الائتمانية لحين إجراء لها بعض الصيانة لها من قبل الشركة الإيطالية المصنعة، متوقعا عودة خدمة حجز تذاكر القطارات عبرها باستخدام البطاقات الائتمانية خلال النصف الثانى من شهر يوليو المقبل.

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وماكينات الصراف الآلى تشبه ماكينات الـ ATM الخاصة بالبنوك، وبدأت هيئة السكة الحديد فى تركيبها لأول مرة فى محطة مصر برمسيس ومحطة سيدى جابر بواقع ماكينتين لكل محطة كتجربة فى بداية عام 2013، على أن يتم تعميم هذه التجربة على كافة المحطات الموجود على طول شريط السكة الحديد بعد تأكد نجاحها وتلافى الملاحظات التى ستظهر خلال تجربتها.

 

وتم تنزيل برامج تشغيل لها مع تخصيص نسبة من مقاعد القطارات المكيفة للحجز عبرها ضمن النسبة المخصصة للحجز عبر شبكة الانترنت بنفس قواعد الحجز المعمول فى شبابيك حجز التذاكر بالمحطات، بحيث تكون هذه التجربة بديلا عن شباك حجز التذاكر بالمحطة والتسهيل على المواطنين بدلا التعامل مع صرافى التذاكر وشبابيك الحجز، وكان مخطط تشمل المرحلة الأولى من تركيب ماكينات الصراف الآلى عدد 20 ماكينة يتم تركيبها بالمحطات الرئيسية، إلا أنه لم يتم استكمالها .

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وبرنامج تشغيل هذه الماكينات تسجل بيانات الراكب وعدد التذاكر التي حصل عليها وأرقام المقاعد، حيث تستخرج التذكرة مدون عليها اسم الراكب مما يمنع بيعه فى السوق السوداء التى تظهر وتنشط فى الأعياد، وتركيب هذه الماكينات كان ضمن مشروع ميكنة خدمات السكة الحديد وكان مخطط أن تعمل هذه الماكينات باللغتين الانجليزية والفرنسية بجانب العربية من أجل خدمة السياح الأجانب الذى يستقلون القطارات.

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حجز تذاكر القطارات

تذاكر السكة الحديد

استخراج تذاكر القطارات آليا

السكة الحديد

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