صور.. مهاجرون من هندوراس وجواتيمالا يعبرون النهر لدخول أمريكا بطريقة غير شرعية

كتب محمد رضا – تصوير (رويترز)

رصد مهاجرون من هندوراس وجواتيمالا، يعبرون نهر ريو برافو، للدخول بطريقة غير شرعية إلى الولايات المتحدة، وذلك بهدف تسليم أنفسهم لطلب اللجوء فى "إل باسو"، بولاية تكساس الأمريكية.

وسبح المهاجرون وأطفالهم فى مياه النهر الضحلة والمعركة من أجل الانتقال إلى الجانب الآخر حيث الأراضى الأمريكية للحصول على طلب اللجوء، وظهرت فى اللقطات المصورة سيدات ورجال يعبرن المياه، فيما يحمل بعضهم أطفال صغار.

ويذكر أنه فى منتصف شهر مايو الماضى، توفى فتى عمره 16 عاما فى مركز لشرطة مراقبة الحدود الأمريكية فى تكساس، ليصبح خامس فتى أو طفلا من جواتيمالا يموت منذ ديسمبر الماضى بعد توقيفهم من جانب شرطة الحدود الأمريكية.



مهاجرة من جواتيمالا تعبر إلى أمريكا



هجرة غير شرعية إلى أمريكا



مهاجرون يعبرون النهر للوصول إلى أمريكا

وقالت سلطة الجمارك وحماية الحدود، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم – حينها - إن المراهق الذى تم توقيفه فى منطقة ريو جراندى فالى بجنوب تكساس فى 13 مايو بعد عبوره الحدود، وجد بلا حراك فى مركز ويسلاكو التابع للسلطة.

وأوضحت السلطات أن سبب الوفاة غير معروف، لكن تقارير وسائل الإعلام المحلية، قالت إن الفتى كان قد أبلغ الأحد عن شعوره بوعكة صحية، وفحصه ممرض، قال إنه مصاب بالانفلونزا، ووصف له عقار "تاميفلو"، ونقل إلى مركز ويسلاكو لتجنب إصابة موقوفين آخرين بالعدوى، وتفقده مسؤولو المركز قبل ساعة من العثور عليه جثة هامدة.

من جهته، قال المفوض بالإنابة لسلطة الجمارك والحدود جون ساندرز، فى بيان، إن "رجال ونساء سلطة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية يشعرون بالحزن للوفاة المأسوية لهذا الشاب، وتعازينا لعائلته.

وبموجب القانون الفدرالى يتعين نقل القاصرين المسافرين دون ذويهم إلى منشآت تابعة لمكتب الصحة فى غضون 72 ساعة من توقيفهم، ولم يتضح سبب عدم نقل الفتى فاسكيز إلى منشأة كتلك خلال الفترة المحددة.

وهذا خامس فتى أو طفل يتوفى فى الأشهر القليلة الماضية فى مراكز التوقيف، بعد رحلة طويلة شاقة من جواتيمالا إلى الأراضى الأمريكية، فيما تعرضت سلطة دوريات مراقبة الحدود لانتقادات فى الأشهر القليلة الماضية على خلفية معاملتها لأطفال أوقفوا على الحدود.



مهاجرة تحمل طفلتها للدخول إلى الأراضى الأمريكية



مهاجرة تسبح مع طفلتها للوصول إلى الأراضى الأمريكية



مهاجرين غير شرعيين من هندوراس



مهاجرين يسبحون فى النهر للعبور إلى أمريكا



مهاجرون غير شرعيون يسحبون زميلهم من النهر