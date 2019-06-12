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صور.. مصطفى الفقى يفتتح ورشة عمل دبلوماسية العلوم بمكتبة الإسكندرية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 11:34 ص
صور.. مصطفى الفقى يفتتح ورشة عمل دبلوماسية العلوم بمكتبة الإسكندرية مصطفى الفقى يفتتح ورشة عمل دبلوماسية العلوم
الإسكندرية - جاكلين منير

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افتتح الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، ورشة عمل إقليمية التى تنظمها مكتبة الإسكندرية حول دبلوماسية العلوم والتى تستمر خلال الفترة من 12 إلى 16 يونيو الجارى.

وتهدف ورشة العمل إلى تعريف المشاركين العرب بأهم القضايا السياسية الدولية والإقليمية المعاصرة مع تقديم نظرة عامة عن كيفية مساهمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار فى تطوير السياسات والحوكمة العالمية وحل النزاعات.

وتقوم ورشة العمل من خلال جلسات تفاعلية بين المشاركين والمتحدثين بعرض بعض الخبرات والدراسات والأمثلة لكيفية تطوير الأفكار والاستراتيجيات، وذك لتعزيز دبلوماسية العلوم فى المنطقة العربية، كما تسعى ورشة العمل إلى بناء شبكات قوية لتعزيز الجيل القادم من دبلوماسى العلوم فى المنطقة.

 

مصطفى الفقى يفتتح ورشة عمل دبلوماسية العلوم (2)
مصطفى الفقى يفتتح ورشة عمل دبلوماسية العلوم

 

مصطفى الفقى يفتتح ورشة عمل دبلوماسية العلوم (3)
مصطفى الفقى يفتتح ورشة عمل دبلوماسية العلوم 

 

مصطفى الفقى يفتتح ورشة عمل دبلوماسية العلوم (4)
مصطفى الفقى يفتتح ورشة عمل دبلوماسية العلوم

 

مصطفى الفقى يفتتح ورشة عمل دبلوماسية العلوم (5)
مصطفى الفقى يفتتح ورشة عمل دبلوماسية العلوم 

 

مصطفى الفقى يفتتح ورشة عمل دبلوماسية العلوم (6)
مصطفى الفقى يفتتح ورشة عمل دبلوماسية العلوم 

 

مصطفى الفقى يفتتح ورشة عمل دبلوماسية العلوم (1)
مصطفى الفقى يفتتح ورشة عمل دبلوماسية العلوم 

 

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مصطفى الفقى يفتتح ورشة عمل دبلوماسية العلوم

الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

مصطفى الفقى

ورشه عمل دبلوماسيه العلوم

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